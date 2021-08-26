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بعد الدكتوراه الفخرية لـ محمد رمضان.. هؤلاء النجوم حصلوا عليها من جامعات ومراكز مرموقة

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بعد الدكتوراه الفخرية لـ محمد رمضان.. هؤلاء النجوم حصلوا عليها من جامعات ومراكز مرموقة بعد الدكتوراه الفخرية لـ محمد رمضان.. هؤلاء النجوم حصلوا عليها من جامعات ومراكز مرموقة

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أثار خبر حصول الفنان محمد رمضان على الدكتوراه الفخرية، الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الشهادة لم تصدر عن وزارة الثقافة كما قال رمضان، ولكن حصوله على الشهادة جاء من المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان.

لكن هناك نجوم وفنانون مصريون، حصلوا على الدكتوراه الفخرية، من جامعات ومراكز مرموقة داخل وخارجها، نستعرض بعضهم في السطور التالية.

الفنان الراحل نور الشريف، حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة ويلز الدولية، تقديرا لجهوده وتاريخه الفنى الكبير، ودوره في خدمة المجتمع.

كما حصل الفنان يحيى الفخراني على الدكتوراه الفخرية أكثر من مرة، وكانت المرة الأولى من جامعة ويلز الدولية تقديرًا لإسهاماتها في مجال الفن وما يقدمه للمجتمع، وكانت المرة الثانية من جامعة كيب بريتون تقديرا لمشواره الفني.

ومنحت أكاديمية الفنون أيضًا درجة الدكتوراه الفخرية للفنانة شادية، تقديراً لعاطئها ومسيرتها الفنية .

كما حصلت سيدة الشاشىة العربية فاتن حمامة على الدكتواره الفخرية، والتي حصلت عليها مرتين من جامعتين أمريكيتين، فكانت الأولى من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2009، والثانية من الجامعة الأمريكية بلبنان عام 2013 وذلك تقديرًا لمشوارها الفني المميز.

وحصل أيضاً الفنان الكبير محمد صبحي على درجة الدكتوراه، من الجامعة الأمريكية للتنمية البشرية، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة وجهوده في خدمة المجتمع.

كما حصل الفنان والموسيقار عمل خير على الدكتوراه الفخرية مرتين، الأولى كانت من جامعة ويلز الدولية، والثانية من جامعة الكندية الدولية عام 2016، وذلك تقديرًا لإسهاماته الفنية والموسيقية، في عالم الغناء وتميزه في مجال الفن.

المصرى اليوم

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