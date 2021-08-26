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قوافل ثقافية ومسارح متنقلة بقرى حياة كريمة في أسوان

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قوافل ثقافية ومسارح متنقلة بقرى حياة كريمة في أسوان قوافل ثقافية ومسارح متنقلة بقرى حياة كريمة في أسوان

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واصلت القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة فعالياتها بعدد من قرى مركز كوم أمبو ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح «للتطوير الشامل للريف المصرى» تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد عطية على أنه تم التنسيق لإخراج هذه الفعاليات بالشكل الحضارى والذى يقدم خدمات ثقافية متنوعة لأهالى هذه القرى من عروض لفرق الفنون الشعبية والتراثية والمسرحية والوطنية لخلق متنفس ترفيهي لهم .

ومن جانبها أوضحت نجوى سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان تم وضع خطة متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بكافة أنحاء المحافظة لنشر الثقافة والفنون بالمناطق الحدودية الأكثر إحتياجاً حيث سيتم تباعاً بشكل شهرى تنظيم القوافل والمسارح المتنقلة بمختلف القرى بالمراكز والمدن الأخرى، مؤكدة على أن فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل واصل تقديم خدماته بقري العتمور والرغامة وغيرها بمركز كوم أمبو والتي تتضمن ورش حكى وورش للحرف البيئية ومعارض لإصدارت الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضاً تنظيم أمسيات شعرية، فضلاً عن تقديم الفرق الفنية لفقراتها المتنوعة كفرقة توشكى للفنون التلقائية وكورال الأطفال وغيرها .

المصرى اليوم

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