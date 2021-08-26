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إصابة جديدة و4 حالات شفاء من كورونا في شمال سيناء

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إصابة جديدة و4 حالات شفاء من كورونا في شمال سيناء إصابة جديدة و4 حالات شفاء من كورونا في شمال سيناء

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سجّلت محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، حالة إيجابية و4 حالات شفاء جديدة من المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تسجيل حالة إيجابية بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس إلى 546 حالة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة شفاء حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3131 حالة، مع وجود 219 حالة وفاة، و6 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و22 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

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