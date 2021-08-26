لأول مرة بالمملكة.. بالفيديو ‬سعوديات يقدن سيارات الأجرة النسائية

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للطلب المفرد أو الأسبوعي أو الشهري وتتسم بالخصوصية والأمان بالأحساء

تقود 500 امرأة أسطولًا من سيارات الأجرة النسائية في الأحساء في نشاط هو الأول من نوعه على مستوى المملكة؛ حيث يمارسن عملهن بحماسة وحب لخدمة نحو نصف مليون امرأة في المحافظة.

وذكرت السائقة منيرة المري لنشرة النهار‬ على قناة "الإخبارية‬"، أن خبرتها في القيادة بدأت منذ 30 سنة في سياقة مختلف أنواع السيارات الكبيرة والصغيرة، ولديها الخبرة في إصلاح سيارتها إذا تعطلت بها في البر.

بدوره كشف مالك محطة السيارات صالح الماجد أن المشروع يتكون من 500 سيارة لخدمة جميع الفئات داخل وخارج المملكة، ويقوم بإيصال الزوار إلى دول الخليج وإلى منطقة الرياض والدمام، مشيرًا إلى أن المشروع سيقدم خدمات لجميع زوار وسياح المحافظة.

وأضاف الماجد أن خدمة الأجرة النسائية متوفرة حاليًّا للطلب المفرد أو الأسبوعي أو الشهري، وتتسم بالخصوصية والأمان.