أخبار عاجلة

هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو) -
«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية -
اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان -
والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها -
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في كأس العرب للسيدات لكرة القدم.. تونس تواجه السودان والإثارة تجمع ولبنان

Print
في كأس العرب للسيدات لكرة القدم.. تونس تواجه السودان والإثارة تجمع مصر ولبنان في كأس العرب للسيدات لكرة القدم.. تونس تواجه السودان والإثارة تجمع ولبنان

في كأس العرب للسيدات لكرة القدم.. تونس تواجه السودان والإثارة تجمع مصر ولبنان

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس العرب للسيدات لكرة القدم، المقامة حاليًّا في القاهرة، وتستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

ويلتقي منتخب تونس مع منتخب السودان في المباراة الأولى على ملعب الشرطة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وفي التاسعة مساءً وعلى الملعب نفسه تقام المباراة الثانية من نفس المجموعة بين منتخبي ولبنان.

مما يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة إلى الآن برصيد 3 نقاط، يليه منتخبا تونس ولبنان بنفس الرصيد نقطة واحدة، وأخيرًا منتخب السودان بدون رصيد من النقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم