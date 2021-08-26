تفاعلاً مع "سبق".. حملة أمنية تباشر حادثة جريمة احتطاب بالأفلاج

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بعد مقطع فيديو تم تداوله يظهر اعتداء أحد الأشخاص على البيئة

باشرت الحملة الأمنية بقيادة المهمات والواجبات الخاصة في الأفلاج ومشاركة مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة اليوم موقع جريمة الاحتطاب غرب الهدار وتمكنت من ضبط المتهم.

وتفصيلا، تفاعلت الحملة الأمنية بقيادة قوة المهمات والواجبات الخاصة في محافظة الأفلاج مع ما نشرته "سبق" أمس الأربعاء تحت عنوان "جرائم الاحتطاب تعود للظهور في الأفلاج. وفيديو متداوَل يفضح أحد الجناة"، وذلك بعد أن أظهر مقطع فيديو، تم تداوله مؤخرًا اعتداء أحد الأشخاص على البيئة، وقيامه بتقطيع أشجار خضراء في أحد شعاب الهدار بالأفلاج.

وقد باشرت بعده اليوم الحملة الأمنية بقيادة فرق المهمات بتوجيه من مدير شرطة الأفلاج العميد محمد فالح العاصمي ومتابعة ميدانية من قائد قوة المهمات والواجبات الخاصة بالمحافظة ونجحت الحملة الأمنية بقيادة المهمات والواجبات الخاصة في كشف خيوط الحادثة ومعرفة المتسبب في الحادثة وضبط المتهم وتسليمه لمخفر شرطة الهدار.

ولقي ذلك التفاعل السريع من الحملة الأمنية إشادة وثناءً من الأهالي لكبح تلك الممارسات الخاطئة وإيقاف الاعتداءات المتكررة ضد البيئة.

وفي شأن متصل قامت فرق مكتب البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج بالخروج على موقع الحادثة بالهدار والوقوف على الأشجار المقطوعة، وذلك بالتعاون مع مخفر شرطة الهدار وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المتهم في الحادثة.

يذكر أن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها فرق مكتب البيئة والمياه والزراعة في المحافظة على الغطاء النباتي بأودية وشعاب الأفلاج والتصدي للعديد من المخالفين لأنظمة البيئة.