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عن نص «أغنية البجعة».. «فريدة».. مونودراما لأنطوان تشيكوف على الطليعة

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عن نص «أغنية البجعة».. «فريدة».. مونودراما لأنطوان تشيكوف على الطليعة عن نص «أغنية البجعة».. «فريدة».. مونودراما لأنطوان تشيكوف على الطليعة

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قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفنى للمسرح، إن الفرقة تستعد خلال أيام لاستقبال عرض المونودراما «فريدة»، من إنتاج الفرقة، عن نص «أغنية البجعة» لأنطوان تشيكوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى، وذلك على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور.

وأضاف «حسان»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن العرض يدور حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية، وما آلت إليه من نجاح وفشل خلال حياتها. «فريدة» من بطولة عايدة فهمى، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدى رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز.

المصرى اليوم

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