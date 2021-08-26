محافظ مطروح يدعم مزارعي الزيتون بـ 50 ألف جنيه

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صدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمبلغ ٥٠ الف جنيه لدعم المزارعين في المكافحة الحيوية لدودة أمراض الزيتون بمطروح من خلال المكافحة البكتيرية، تيسيرا على المزارعين وحفاظا على جودة منتج الزيتون التي تشتهر به المحافظة.

وأوضح المهندس احمد يوسف أبوالكمال «مدير عام الزراعه بمطروح، أن مديرية الزراعة بمطروح نجحت في تجربة عملية للمكافحة الحيوية لدودة أمراض الزيتون بإحدى المزارع بمطروح حيث قامت باجراء التجربه في مزرعتى زيتون للأهالى لعلاج دودة أوراق الزيتون الخضراء التي تصيب الأوراق الطرفيه لأشجار الزيتون وتم الرش باستخدام مبيد بكتيرى بإسم»بروتكتو«به ماده فعاله من بكتيريا باسلس، وهي طريقه من طرق المكافحة الحيوية المستدامة مما يشجع من تواجد المفترسات في البيئه الزراعية بشكل طبيعي وتقليل المكافحة الكيميائيه، لما لها من مردود إيجابي على المزارعين بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وستقوم المديرية بتوفير هذا المبيد البكتيري وذلك بعد تقديم المزارعين طلبات عن طريق الإدارات الزراعية بالمحافظة .

وأكد محافظ مطروح على اهتمام الدولة بالحفاظ على الثروة الزراعية والصحة العامة المواطنين، مع الحفاظ على منتج ذات جودة عالية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة، خاصة الزيتون المطروحى والمسجل زيته ضمن المؤشر الجغرافى للمنتجات الزراعية ،مع الإتجاه إلى المكافحة الحيوية وترشيد استخدام المبيدات للحفاظ على الطبيعة العضوية وجودة المنتج.