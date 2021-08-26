زينب فضل تكتب: شكوى لقاضى الغرام (قصيدة)

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سيدى القاضى

جئتك أشكو إليك حالى

والعشق يملأ كل كيانى

فأمهلنى من وقتك سيدى القاضى

من الحنان قد حرمنى زمانى

وبفيض حنانه فجأة روانى

وبأسعد الكلمات والقبلات هنَّانى

فعشقته بكل حسى ووجدانى

مسبقا هناك من أحببته وأبكانى

ولم يحفل بآلامى ولدمعى مستهانِ

أما هو فدمعى عنده بأثمانِ

وصَّورنى أميرة قلبه والبستانِ

فتحدَّيت الكون وأسكنه شريانى

وصار هو نبض القلب والخفقانِ

■ ■ ■

فملّكته كل أمرى وزمامى

وطيفه دوما فى صحوى ومنامى

فذكرياته بقلبى لها شأن سامى

وبه وله عشت أحلى أيامى

وعندما تُغرقنى عواصف أيامى

أجده ندى قلبى ورفيق أحلامي

يُشعرنى بالأمل ويمحو كل آلامى

■ ■ ■

فأحببته فوق احتمالى وقدراتى

ونَظْمُ الشعر له بات أولى اهتماماتى

ومشاعرى له تجاوزت أشعارى وكلماتى

ومهما أكتب فلن تكفيه أبياتى

وعاهدته أصون حبه حتى مماتى

■ ■ ■

بعد كل هذا سيدى القاضى

هجرنى فجأة وحيدة أعانى

ومن فيض حنانه قد أسقانى

وبطعنة الغدر منه قد أدمانى

ليته لم يكن.. فقد كان كل أوطانى

لماذا يا سيدى القاضى؟

وماذا جنيت ليكون منه فرقانى

أيكون عاقبة عشقى له هجرانى؟

قل لى يا سيدى القاضى

استعطفته مرارا لكنه بالقسوة يلقانى

أمن بعد عطائى يكون حرمانى؟

وقل لى من منا ع الحب جانى؟

وماذا أفعل وللفراق قد رمانى؟

مازلت على عهدى بكل وجدانى

هل سيعود بالحب ثانية لأوطانى؟

هذه حكايتى

فكن منصفاً سيدى القاضى