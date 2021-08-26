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التعليم تتابع استكمال تلقي العاملين بالتعليم قبل الجامعي لقاح كورونا

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التعليم تتابع استكمال تلقي العاملين بالتعليم قبل الجامعي لقاح كورونا التعليم تتابع استكمال تلقي العاملين بالتعليم قبل الجامعي لقاح كورونا

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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تلقى العاملين بالتعليم قبل الجامعى لقاح التطعيم ضد ، والوقوف على النسب المحدثة والتي تشتمل على أعداد العاملين متلقي الجرعتين، والعاملين متلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات ومن لم يقم بالتسجيل حتى الآن.

أكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين أن استكمال تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على رأس قائمة اهتمام المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف عامًا دراسيًا جديدًا حضوريًا بالمدارس، وهذا يتوقف على نسب تلقي المعلمين للقاح، موضحًا إنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أوالخاصة أو الدولية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة النسب المحدثة لقاعدة بيانات العاملين سواء من متلقي الجرعتين، ومتلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات، ومن لم يقم بالتسجيل.

وقدم الدكتور رضا حجازي الشكر للمديريات التعليمية التي أبدت سرعة في التحرك والاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وحققت نسب عالية بالنسبة للعاملين الذين تلقوا الجرعتين، ومتلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات.

كما وجه نائب الوزير لشؤون المعلمين مديري المديريات التعليمية بمتابعة الإدارات التعليمية ذات النسب المنخفضة في التسجيل لتلقي اللقاح، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية نحو الإسراع في التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع أعضاء فريق التطوير التكنولوجي، وتذليل جميع المعوقات لإنجاز هذا العمل؛ لسرعة موافاة الوزارة بتقرير يوضح الموقف النهائي والنسب المئوية الجديدة لتلقي اللقاح في موعد غايته الأحد الموافق 29 أغسطس الجاري.

المصرى اليوم

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