لدورهم في إنقاذ حياة إريكسن .. منح الطاقم الطبي للدنمارك جائزة رئيس اليويفا

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قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتكريم الفريق الطبي لمنتخب الدنمارك واللاعب سيموني كاير ومنحهم جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي وذلك بعد دورهم الفعال في إنقاذ حياة كريستيان إريكسن.

وتعرض إريكسن لتوقف وخلل في نبضات القلب أثناء مباراة منتخب بلاده مع فنلندا في إطار دور المجموعات من كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وتدخل زميله وقائد المنتخب كاير في اللحظة المناسبة وقام بإجراء الإسعافات الأولية، قبل أن يكمل الفريق الطبي مهمة إنقاذ اللاعب.

وعلق أليكسندر شيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي على تكريم الطاقم الطبي قائلاً : «لدي الكثير من الاحترام للطاقم اللذين كانوا في أرض الملعب من أجل اسعاف إيركسين، لقد قاموا بعمل رائع».