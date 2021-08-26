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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري قبل تدريب الأمس.
ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له غدا الجمعة باستاد بترسبورت في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.
وسيعلن باتريس كارتيرون، عقب المران الذي سيؤديه الفريق على ملعب عبداللطيف ابورجيلة في ميت عقبة «الخميس»، اسماء اللاعبين اللذين سيدخلون في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة البنك الاهلي، الذي يسعي الزمالك لتحقيق الفوز بها.