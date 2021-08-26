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سلبية مسحة لاعبي قبل مواجهة البنك الأهلي

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سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي سلبية مسحة لاعبي قبل مواجهة البنك الأهلي

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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري قبل تدريب الأمس.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له غدا الجمعة باستاد بترسبورت في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وسيعلن باتريس كارتيرون، عقب المران الذي سيؤديه الفريق على ملعب عبداللطيف ابورجيلة في ميت عقبة «الخميس»، اسماء اللاعبين اللذين سيدخلون في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة البنك الاهلي، الذي يسعي الزمالك لتحقيق الفوز بها.

المصرى اليوم

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