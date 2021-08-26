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مران .. كارتيرون يجتمع باللاعبين استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

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مران الزمالك.. كارتيرون يجتمع باللاعبين استعدادا لمواجهة البنك الأهلي مران .. كارتيرون يجتمع باللاعبين استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم الخميس.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز وخوض مباراة البنك الأهلي بجدية بالرغم من حسم لقب الدوري، وختام الموسم بصورة جيدة تليق باسم الزمالك وبطل المسابقة المحلية.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له غدا الجمعة باستاد بترسبورت في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الزمالك توج رسميا بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة الماضية بهدفين دون رد.

ويسعي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، لتحقيق الفوز على البنك الاهلي ومواصلة احتفالاته بالتتويج بدرع بطولة الدوري العام الثالث عشر في تاريخه، والتي حسمها الفريق عقب انتهاء الجولة السابقة للبطولة بعدما وصل إلى النقطة 79 وبفارق ست نقاط كاملة عن النادي الأهلي، صاحب المركز الثاني في البطولة،

المصرى اليوم

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