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حصل الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من المران الجماعي اليوم الخميس.

وفضل الجهاز الفني منح اللاعب راحة من التدريبات، بعدما أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عن إراحته للاعبين الدوليين في مباراة البنك الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له غدا الجمعة باستاد بترسبورت في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الزمالك توج رسميا بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة الماضية بهدفين دون رد.