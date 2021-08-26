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مران .. تخفيف الحمل البدني على اللاعبين بعد الشكوي من الارهاق

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مران الزمالك.. تخفيف الحمل البدني على اللاعبين بعد الشكوي من الارهاق مران .. تخفيف الحمل البدني على اللاعبين بعد الشكوي من الارهاق

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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين خلال مران اليوم الخميس.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له غدا الجمعة باستاد بترسبورت في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز. جدير بالذكر أن الزمالك توج رسميا بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة الماضية بهدفين دون رد.

وبالرغم من من عدم أهمية المباراة بالنسبة لكلا الفريقين، حيث حسم الزمالك الدرع من الجولة السابقة، وكذلك فريق البنك الأهلي الذي حسم بقاؤه في المسابقة إلا ان كلا الفريقين يسعيان لتقديم مباراة قوية تليق بختام مسابقة الدوري، حيث يسعي الزمالك، لتحقيق الفوز بالنقاط الثلاثة وتوسيع فارق النقاط بينه وبين الأهلي، فيما يأمل لاعبو البنك الأهلي، في التأكيد على ان بقاؤهم في بطولة الدوري الموسم الحالي، جاء عن استحقاق وان الموسم المقبل سيكون للفريق شأن آخر في مسابقة الدوري.

المصرى اليوم

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