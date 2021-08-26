مسؤولون أمريكيون: هناك مخاوف من احتمال وقوع مزيد من الهجمات عند مطار كابول

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قال مسؤولون أمريكيون اليوم الخميس إنهم يشعرون بالقلق من أن هجمات أخرى قد تحدث عند مطار كابول في أعقاب تفجيرين وقعا في وقت سابق ويشتبه في أن منفذهما انتحاري.

وذكرت «فوكس نيوز» أن الخارجية الأمريكية طلبت من موظفي الكونجرس التوقف عن بعث رسائل تدعو الراغبين في مغادرة أفغانستان للقدوم إلى مطار كابل.

وأصدرت السفارة الأمريكية في كابل إنذارا أمنيا جديدا حثت فيه المواطنين على الابتعاد فورا عن المطار.

وأكد البنتاجون سقوط قتلى وجرحى بينهم أمريكيون جراء الانفجارين اللذين وقعا اليوم في محيط مطار كابل.

وتتحدث تقارير صحفية عن مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرون على الأقل جراء الهجوم الدموي.

ورجح مسؤولون أمريكيون وقوف تنظيم «داعش» وراء الاعتداء.

ووقع الهجوم على خلفية دخول عمليات الإجلاء التي تنفذها الولايات المتحدة ودول الغرب من كابل التي سقطت مؤخرا في قبضة حركة «طالبان» مراحلها النهائية.