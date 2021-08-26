أخبار عاجلة

هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو) -
«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية -
اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان -
والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها -
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

غرقت دراجته النارية قبلها.. أسترالي يعبر مضيق مائي بـ«موتوسيكل» ()

Print
غرقت دراجته النارية قبلها.. أسترالي يعبر مضيق مائي بـ«موتوسيكل» (فيديو) غرقت دراجته النارية قبلها.. أسترالي يعبر مضيق مائي بـ«موتوسيكل» ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ونشرت قناة «تي أر تي»، اليوم الأربعاء مقطع يظهر فيه الدراج الأسترالي وهو يعبر مضيق البسفور بدراجته النارية.

وأشارت القناة إلى أن روبي ماديسون تمكن من تطوير دراجته بطريقة مبتكرة حتى تتمكن من السير على .

وتشير تقارير صحفية إلى أن ماديسون تمكن من السير على الماء بدراجته بعدما أضاف لها زخافات بالإضافة إلى إطارات ذات بروز تستخدم في المعتاد لركوب الكثبان الرملية.

وذكرت أنه أجرى العديد من التجارب الفاشلة التي انتهت بغرق دارجته قبل أن ينجح في تطويرها بالشكل الذي سمح لها بالسير على الماء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو)

هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو)

رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو)

رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو)

يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو)

يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو)

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على طفل ودهس وجهه بالحذاء في الشرقية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على طفل ودهس وجهه بالحذاء في الشرقية