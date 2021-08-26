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ذبيح الله مجاهد: طالبان لا تنوي التمدد نحو حدود ونخشى أن يهاجم «داعش» مطار كابل

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ذبيح الله مجاهد: طالبان لا تنوي التمدد نحو حدود روسيا ونخشى أن يهاجم «داعش» مطار كابل ذبيح الله مجاهد: طالبان لا تنوي التمدد نحو حدود ونخشى أن يهاجم «داعش» مطار كابل

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أكد ذبيح الله مجاهد، الذي يشغل منصب وزير الاتصالات الجديد بحكومة طالبان في أفغانستان، أن موعد خروج القوات الأمريكية من البلاد الذي حددته الحركة غير قابل للتمديد.

وقال مجاهد في حوار مع مراسل RT خالد الجبوري، حول مصير مطار كابل وإمهال طالبان القوات الأجنبية حتى نهاية أغسطس لإنهاء عمليات الإجلاء وإخراج جميع القوات من البلاد، إن هذا الموعد غير قابل للتمديد وعلى الأمريكيين الخروج بأقرب فرصة لما يشكل وجودهم من مشكلات للشعب الأفغاني.

وأكد ذبيح الله أن هناك تهديدات حقيقية من أن تقوم عناصر إرهابية مثل «داعش» بمهاجمة المطار.

وحول طموحات الشعب الأفغاني في الحرية وحقوق المرأة، قال ذبيح الله: «سنحاول ونعمل جاهدين على إثبات أن طالبان ليست كما يدعي الغرب أنها أداة للقتل والتنكيل، إنما هي حركة سياسية لديها أهداف بتحرير البلاد والارتقاء بأفغانستان».

المصرى اليوم

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