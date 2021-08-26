أخبار عاجلة

هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو) -
«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية -
اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان -
والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها -
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المرور" ينفذ حملة ميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

Print
"المرور" ينفذ حملة ميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة "المرور" ينفذ حملة ميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة
أسفرت عن ضبط "3108" مركبات مخالفة بمختلف مناطق المملكة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "3108" مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة