أبرزهم أجايي وطاهر .. لاعبون خارج الجزيرة بعد صفقات الأهلي الجديدة

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أصبح كريم فؤاد أول صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعدما أعلن النادي التعاقد مع اللاعب الشاب، صباح اليوم، عبر الموقع الرسمي.

ولم تمر ساعات حتى أعلنت قناة المارد الأحمر عن ضم الجناح الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات، في إطار تدعيم الجانب الهجومي.

وكان «المصري اليوم» قد تحدث في وقت سابق عن اقتراب هذه الأسماء من الانضمام رسميًا إلى الأهلي من خلال التقرير التالي:

صفقات الأهلي | ثنائي أجنبي وثلاثي مصري في الطريق إلى الجزيرة

ويقترب الأهلي من الإعلان عن صفقات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة يأتي في مقدمتها الجنوب أفريقي بيرسي تاوي لاعب فريق برايتون الإنجليزي، وحسام حسن مهاجم فريق سموحة.

ويحيط الغموض بعدد من اللاعبين المتواجدين في قائمة المدرب بيتسو موسيماني خاصة المتواجدين في الجانب الأمامي ويأتي في مقدمتهم طاهر محمد طاهر وجونيور أجايي بالإضافة إلى مروان محسن ووالتر بواليا.

وفي التقرير التالي يستعرض «المصري اليوم» موقف عدد من اللاعبين بعد صفقات الأهلي الصيفية 2021.

طاهر محمد طاهر

يحظى طاهر محمد طاهر بثقة لجنة التخطيط في النادي الأهلي فيما يفضل موسيماني خروجه على سبيل الإعارة إلى أحد اندية الدوري المصري في فرصة لاستعادة مستواه الذي ظهر به سابقًا مع المقاولون العرب.

وتعقد موقف صاحب الـ24 عاما بعد تألق اللاعب أحمد عبدالقادر، المعار إلى صفوف سموحة، وتأكد عودته إلى المارد الأحمر في ظل قناعة موسيماني بقدرته على صناعة الفارق.

رحيل نهائي

استقرت الإدارة الكروية في الأهلي على الاستغناء عن خدمات الثنائي مروان محسن وجونيور أجايي بعد أداء غير مستقر في المواسم الأخيرة وانخفاض المعدل التهديفي.

ويقوم أمير توفيق، مدير التعاقدات، بمحاولة تسويقهم داخليًا وسط توقعات بفسخ التعاقد مع اجايي بسبب عدم رغبته في الرحيل عن طريق النادي.

والتر بواليا

ظهر قلب الهجوم والتر بواليا بشكل جيد خلال المباريات الأخيرة من الموسم الحالي وذلك بعدة فترة من الغياب عن المستوى المطلوب والفشل في استغلال الفرص المتاحة للتسجيل والتأثير في نتائج اللقاءات.

وترى إدارة النادي الأهلي ضرورة إتاحة الفرصة للمهاجم الكونغولي مجددًا سواء بالخروج على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية الخليجية أو التواجد بديلاً رفقة الثنائي محمد شريف وحسام حسن.