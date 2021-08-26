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جوتيريش يدعو القادة السياسيين في لبنان لتشكيل حكومة فاعلة

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جوتيريش يدعو القادة السياسيين في لبنان لتشكيل حكومة فاعلة جوتيريش يدعو القادة السياسيين في لبنان لتشكيل حكومة فاعلة

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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنتونيو جوتيريش عبر عن قلقه البالغ اليوم الخميس تجاه الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في لبنان ودعا "كل القادة السياسيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة بشكل عاجل".

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن لبنان في حاجة ماسة لتشكيل حكومة "لتحقيق العدالة والمحاسبة وتخفيف (المعاناة) ... وقيادة مسار طموح وفاعل للإصلاح بغية استعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية واستعادة الاستقرار ودعم التنمية المستدامة وحفز الأمل في مستقبل أفضل".

المصرى اليوم

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