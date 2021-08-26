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موسكو: لا معطيات عن وجود مواطنين روس في مطار كابل لحظة هجوم اليوم

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موسكو: لا معطيات عن وجود مواطنين روس في مطار كابل لحظة هجوم اليوم موسكو: لا معطيات عن وجود مواطنين روس في مطار كابل لحظة هجوم اليوم

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أعلنت موسكو عن عدم توفر معطيات عن وجود مواطنين روس في مطار العاصمة الأفغانية كابل أثناء التفجيرين اللذين دويا في محيطه اليوم الخميس.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قناتها في تطبيق "تيليغرام": "وفقا لبيانات السفارة الروسية في أفغانستان، لم يكن هناك مواطنون روس في مطار كابل لحظة وقوع الهجوم الإرهابي".

وحسب المعطيات الأولية، قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب 60 آخرون جراء التفجيرين، فيما أكد البنتاغون وجود أمريكيين بين الضحايا.

ورجح مسؤولون أمريكيون وقوف تنظيم "داعش" وراء الاعتداء.

المصرى اليوم

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