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وزارة الرياضة: تنظيم زيارة بالمشروع القومي لتأهيل الشباب لمبادرة «حياة كريمة»

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وزارة الرياضة: تنظيم زيارة بالمشروع القومي لتأهيل الشباب لمبادرة «حياة كريمة» وزارة الرياضة: تنظيم زيارة بالمشروع القومي لتأهيل الشباب لمبادرة «حياة كريمة»

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شهد المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية تنظيم أولي الزيارات الميدانية للمشاركين بالبرنامج شملت زيارة عدد من القري التي تشهد تطويراً شاملاً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظات (بني سويف، المنوفية، القليوبية).

ينفذ المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات بالتعاون بين كل من وزارتي وزارة الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والمبادرة الشبابية شباب ٢٠٣٠، بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأكاديمية ناصر العسكرية.

تأتي أهمية الزيارة في إطار مشاركة الشباب في المشروعات القومية، وتنمية الوعي بالمجهودات المبذولة لتطوير الريف المصري، والمشاركة بمقترحات ورؤي الشباب في شكل مخرجات لتنفيذها على أرض الواقع.

وتعد هذه الزيارة هي الأولي ضمن مجموعة من الزيارات الميدانية التي سوف يتم تنفيذها على مستوي محافظات جمهورية مصر العربية خلال الفترة المقبلة، ويتضمن جدول الزيارات زيارة مشروعات تبطين الترع وتطوير المدارس ومراكز الشباب وزيارات توعوية للمحافظات.

المصرى اليوم

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