رمضان عبدالمعز: الله لا يحب المعتدين.. وآيات القتال للدفاع فقط

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قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن القران حذرنا وامرنا بعدم الاعتداء على الآخرين، لأن الله لا يحب المعتدين، مستشهدا بقول الله تعالى: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ».

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «القرآنالكريم قال ولا تعتدوا، وقال أيضا، الله لا يحي المعتدين، فهذا تصريح واضح من القرآن، فهناك لا يجوز الاعتداء إلا للدفاع فقط، ربنا هنا لا يحب الاعتداء، وبالتالي آيات القتال للدفاع».