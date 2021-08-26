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تطوير التعليم بالوزراء : نجاح أول تجربة لاختبارات القدرات الإلكترونية للقبول بالمجمعات التكنولوجية

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تطوير التعليم بالوزراء : نجاح أول تجربة لاختبارات القدرات الإلكترونية للقبول بالمجمعات التكنولوجية تطوير التعليم بالوزراء : نجاح أول تجربة لاختبارات القدرات الإلكترونية للقبول بالمجمعات التكنولوجية

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أعلن الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، نجاح تجربة الصندوق في اختبارات القدرات التي أجريت على المتقدمين للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية المختلفة التابعة للصندوق.

وأضاف أن صندوق تطوير التعليم سجل له مايقرب من خمسة الاف طالب للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق في كل من الأميرية والفيوم وأسيوط وأبوغالب وتقدم للاختبار ٣٦٢٠ طالب مما دعا الصندوق إلى تنفيذ نموذج تطبيقي للاختبارات الالكترونية التي لا تخضع لأي تدخل بشري ،حيث أجريت اختبارات القدرات للطلبة المتقدمين للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية، إلكترونيًا بالكامل لأول مرة .

وأوضح «الحيوي» أن أحد أهم مميزات هذا النظام هو تعدد الاختبارات في نفس اللجنه مما يؤدي إلى الحد من ظاهرة الغش وتنوع الاسئله في مجالات اللغة العربية والانجليزية والرياضيات والحاسب الالي بالاضافة إلى سرعة ظهور نتيجة الاختبارات عقب انتهاء الامتحان مباشرة دون أي تدخل بشري، مشيرًا إلى أن تلك الاختبارات تمت في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب المتقدمين.

المصرى اليوم

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