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الأوقاف: مليون ومائة ألف جنيه جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم (صور)

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الأوقاف: مليون ومائة ألف جنيه جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم (صور) الأوقاف: مليون ومائة ألف جنيه جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم (صور)

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اعتمد د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف،اليوم الخميس، جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم للعام المالي 2021/ 2022م على النحو التالي :

الفرع الأول: 400 ألف جنيه على النحو التالي:
الفائز الأول: 180 ألف جنيه.
الفائز الثاني: 120 ألف جنيه.
الفائز الثالث: 100 ألف جنيه.
الفرع الثاني : 300 ألف جنيه على النحو التالي:
الفائز الأول: 150 ألف جنيه.
الفائز الثاني: 100 ألف جنيه.
الفائز الثالث: 50 ألف جنيه.
الفرع الثالث: 80 ألف جنيه على النحو التالي:
الفائز الأول: 50 ألف جنيه.
الفائز الثاني: 30 ألف جنيه.
الفرع الرابع: 80 ألف جنيه على النحو التالي:
الفائز الأول: 50 ألف جنيه.
الفائز الثاني: 30 ألف جنيه.
فرع الأئمة : 50 ألف جنيه للفائز الأول.
فرع الواعظات: 50 ألف جنيه للفائزة الأولى.
إضافة إلى (140) ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة ، ليصبح إجمالي قيمة الجوائز مليون ومائة ألف جنيه.

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم - صورة أرشيفية
افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم - صورة أرشيفية
افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم - صورة أرشيفية
افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم - صورة أرشيفية
افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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