«التعليم» تعلن موعد غلق تظلمات الثانوية العامة واستمرار تلقي ملفات ترقي المعلمين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موقع تسجيل بيانات واستيفاء ملف الترقي للمعلمين للعام 2020/2021 ، سيظل متاحا للمعلمين المرشحين للترقي، وكذلك لمسئولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس ولجان تقييم ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيا بالإدارات التعليمية حتى الخميس 30 سبتمبر 2021 ، وذلك حرصا على مصلحة المعلمين.

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري المديريات التعليمية، بضرورة تعميم نشرة دورية على ديوان كل مديرية وإدارة تعليمية وكذلك في كل الدارس بهذا القرار السابق ذكره، وبضرورة اتباع التعليمات المذكورة في الكتاب الدوري 1230 الصادر بتاريخ 14 يونيو 2021 بشأن إجراءات فتح موقع استيفاء ملف الترقي للمعلمين، إعلان المعلمين المرشحين للترقي، وكذلك مسئولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس وأقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية، والتنبيه على كافة مديري المدارس والتوجيه الفني في نطاق المديرية بسرعة تنفيذ ما ورد.

وفي سياق آخر تنتهي خلال ساعات الفترة الزمنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتلقي طلبات التظلم من طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إرسال نتائج الطلاب حتي ١٣ سبتمبر المقبل إلكترونيا.