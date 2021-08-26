لا تكثر من تناول الفاكهة.. تعرف على الأسباب

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ترخص الفاكهة في نهاية الصيف وأوائل الخريف، لذلك تكون ملاذا كبيرا للناس من أجل أكلها بشكل كبير دون الاكتراث لمخاطرها الكبيرة.

أخصائية التغذية الرياضية داريا سافيليفا تقول في مقابلة مع راديو «سبوتنيك»: «تعتبر الفترة بين شهري أغسطس وسيبتمبر الوقت المثالي لقطف الفاكهة، لذلك تجدون الكثير منها على الرفوف، والأسعار تكون منخفضة، فيبدأ كثير من الناس في نهاية الصيف بتناول كميات كبيرة من الفاكهة من أجل (تخزين الفيتامينات) لفصل الشتاء، لكن هذه فكرة ضارة».

وتضيف: «لدى الناس مثل هذه السرد في رؤوسهم، وهناك أيضًا تقليد وعقلية تقول إن الفاكهة هي طعام موسمي، وأثناء تقدم الموسم، عليك أن تأكلها بكل قوتك. ثم يشتكي الأشخاص أنفسهم من أنهم يأكلون التفاح، ويتوقفون عن التحكم في شهيتهم، ويزداد وزنهم ويبدأ معدتهم في التذمر».

وفقًا لداريا سافيليفا، من المفيد تناول الفاكهة في أي وقت من السنة، ولكن باعتدال، لذلك لا ينصح بتناول أكثر من تفاحتين في اليوم لارتفاع نسبة السكر فيها.