أخبار عاجلة

هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو) -
«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية -
اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان -
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

لا تكثر من تناول الفاكهة.. تعرف على الأسباب

Print
لا تكثر من تناول الفاكهة.. تعرف على الأسباب لا تكثر من تناول الفاكهة.. تعرف على الأسباب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترخص الفاكهة في نهاية الصيف وأوائل الخريف، لذلك تكون ملاذا كبيرا للناس من أجل أكلها بشكل كبير دون الاكتراث لمخاطرها الكبيرة.

أخصائية التغذية الرياضية داريا سافيليفا تقول في مقابلة مع راديو «سبوتنيك»: «تعتبر الفترة بين شهري أغسطس وسيبتمبر الوقت المثالي لقطف الفاكهة، لذلك تجدون الكثير منها على الرفوف، والأسعار تكون منخفضة، فيبدأ كثير من الناس في نهاية الصيف بتناول كميات كبيرة من الفاكهة من أجل (تخزين الفيتامينات) لفصل الشتاء، لكن هذه فكرة ضارة».

وتضيف: «لدى الناس مثل هذه السرد في رؤوسهم، وهناك أيضًا تقليد وعقلية تقول إن الفاكهة هي طعام موسمي، وأثناء تقدم الموسم، عليك أن تأكلها بكل قوتك. ثم يشتكي الأشخاص أنفسهم من أنهم يأكلون التفاح، ويتوقفون عن التحكم في شهيتهم، ويزداد وزنهم ويبدأ معدتهم في التذمر».

وفقًا لداريا سافيليفا، من المفيد تناول الفاكهة في أي وقت من السنة، ولكن باعتدال، لذلك لا ينصح بتناول أكثر من تفاحتين في اليوم لارتفاع نسبة السكر فيها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو)

هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو)

«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان

اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان

والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها

والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها