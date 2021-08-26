إعلان أسماء الفائزين بمسابقة حكاية وطن بإذاعة شمال سيناء

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أعلنت إذاعة شمال سيناء الإقليمية أسماء الفائزين في مسابقة حكاية وطن، والتي عرضت عبر موجات الإذاعة خلال شهر رمضان الماضي، برعاية ودعم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد أيمن الأهتم، مدير عام إذاعة شمال سيناء، أنه تقدم للمسابقة عدد 550 متسابقًا من مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث أجريت قرعة علنية على الإجابات الفائزة من قبل اللجنة المشكلة لفرز الإجابات، وفوز ٣ متسابقين بجوائز بقيمة 1000 جنيه لكل منهم، وفاز 4 متسابقين آخرين بجوائز بقيمة 500 جنيه لكل منهم.

أضاف الأهتم أن الفائزين بالجوائز النقدية بمبلغ 1000 جنيه هم كل من، حسن محمد فكري الشعراوي، من مدينة العريش، عبدالحليم محمد عطا، من قرية 30 يونيه بمركز بئر العبد، إبراهيم يوسف سلامه، من مدينة الشيخ زويد.

أشار الأهتم، أن الفائزين بالجوائز النقدية بقيمة 500 جنيه هم كل من، آية سلامه عابد، من قرية المخاشيب بمركز الحسنة، صالحه سلمان موسي، من قرية الروضة بمركز بئر العبد، عمر أحمد موسي، من مدينة العريش، وفاديه ياسر محمد البهنسي، من مدينة العريش.

بدوره أكد محمد حسان، المذيع بإذاعة شمال سيناء، ومقدم المسابقة، أن المسابقة تضمنت 30 حلقة متنوعة عن مهن متنوعة رسمت بجهودها حكاية وطن مثل الضابط والقاضي والمدرس والعامل والمحاسب والصياد والفلاح والبوسطجي ورجل الإسعاف ورجل الإطفاء والمذيع والصحفي ورجل الدين وساعي البريد.

ضمت لجنة الفرز واختيار الفائزين كلا من أيمن الأهتم مدير عام إذاعة شمال سيناء، رئيسًا، إبراهيم محمد سالم، المدير المالي والإداري بالإذاعة، مقررًا، على سالم حسن، قدم برامج بالإذاعة، عضوًا، محمد أحمد حسان، مقدم برامج، عضوًا، محمد سليم سلام، المتحدث باسم محافظة شمال سيناء، عضوًا.

يذكر أن مسابقة حكاية وطن، أذيعت طوال شهر رمضان الماضي، عبر أثير إذاعة شمال سيناء، وقدمها المذيع محمد حسان، وألفها الشاعر، محمد عابد، وكتب كلمات المقدمة والنهاية لها، المذيع لطيف الشوربجي، والإشراف العام، أيمن الأهتم مدير عام الإذاعة، وجوائزها مقدمة من ديوان عام محافظة شمال سيناء.