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الأردن الثالث عربياً من حيث مخاطر السفر

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الأردن الثالث عربياً من حيث مخاطر السفر الأردن الثالث عربياً من حيث مخاطر السفر

جي بي سي نيوز :- كشف تقييم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، في آخر تحديثتها، عن ترتيب الأردن من حيث مخاطر السفر بسبب .

ووفق القائمة، فقد حل الأردن بالمستوى 3 بتصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر.

ويتضمن التقييم 4 مستويات، ويشكل المستوى الرابع الأعلى خطورة، بينما يشكل المستوى الأول خطورة أقل.

واشتمل المستوى 4 على العديد من البلدان العربية، وهي البحرين، والعراق، والكويت، وليبيا، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية ، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، والصومال، ولبنان، والمغرب.

وتضمن المستوى 3، الأردن، وقطر، وموريتانيا.

وأما المستوى 2، فاشتمل على فقط، بينما تضمن المستوى 1 جيبوتي، وجزر القمر.

جي بي سي نيوز

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