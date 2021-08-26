أخبار عاجلة

هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو) -
«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية -
اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان -
والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها -
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اختتام زيارة أمين "اعتدال" إلى العراق

Print
اتفاق في الهدف والرؤية للنهوض بالوعي

اختتام زيارة أمين

اختتم الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، الدكتور منصور الشمري، والوفد المرافق له، زيارته إلى جمهورية العراق، أمس، بلقاء المرجع الديني السيد حسين إسماعيل الصدر.

وتناول اللقاء أهمية قيم الاعتدال بين الأديان ودور علماء الدين في نبذ الكراهية وتعزيز ونشر السلام والمحبة بين المجتمعات والشعوب.

والتقى وفد "اعتدال" خلال الزيارة، عددًا من القيادات والمسؤولين ونخبًا من المجتمع والمثقفين من ممثلين للأديان والطوائف العراقية.

وعقد "الشمري" العديد من اللقاءات وجلسات المباحثات، شهدت بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مكافحة نشاطات التنظيمات والجماعات المتطرفة والإرهابية، وهو ما اتفق مع سعادته كل من التقاهم في أوقات مختلفة من الزيارة، وهم: مستشار الأمن القومي العراقي السيد قاسم الأعرجي، رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق أول الركن عبدالوهاب الساعدي، والمرجع الديني السيد حسين إسماعيل الصدر، والذين أكدوا جميعهم على تقديرهم للجهود التي يبذلها مركز "اعتدال" في مكافحة وتفكيك وتفنيد الخطاب المتطرف الذي يستهدف وعي المجتمعات في المنطقة.

وأكد "الشمري" أهمية دور العراق والجهود الحثيثة التي يبذلها في سبيل مواجهة خطابات الكراهية والعنف والطائفية، وتجربته وخبراته الثرية في مكافحة التنظيمات المتطرفة والإرهابية، والذي شهد له بها العالم أجمع.

وشدد على أن التواصل قائم، وأن ثمة زيارات أخرى سيقوم بها المسؤولون في الجانبين لتعزيز التعاون وتكييفه وفق الرؤية التي تخدم الطرفين، ووفق ما يمتلكه "اعتدال" وجمهورية العراق من تقدم تقني وفكري وإعلامي، يصبّ في خدمة مكافحة الخطاب المتطرف، وحماية المجتمعات من مخاطرها.

اختتام زيارة أمين

اختتام زيارة أمين

اختتام زيارة أمين

اختتام زيارة أمين

اختتام زيارة أمين

اختتام زيارة أمين

اختتام زيارة أمين

اختتام زيارة أمين

اختتام زيارة أمين

اختتام زيارة أمين

اختتام زيارة أمين

اختتام زيارة أمين

اختتام زيارة أمين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة