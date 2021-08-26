صور.. أحمد الأحمر يهنيء شيكابالا بالتتويج بلقب الدوري

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حرص أحمد الأحمر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على الحضور لمبنى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل مصافحة محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق وتهنئته بالتتويج بلقب الدوري الممتاز.
والتقط الثنائي الصور التذكارية، كما حرص أحمد الأحمر على مداعبة آدم نجل شيكابالا والذي اصطحبه والده لمران الفريق اليوم الخميس.
ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له غدا الجمعة باستاد بترسبورت في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.
جدير بالذكر أن الزمالك توج رسميا بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة الماضية بهدفين دون رد.