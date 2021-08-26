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قدم البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، والمدرب الحالى لفريق بوافيستا البرتغالي، التهنئة لنادى الزمالك وجماهيره بعد تتويج القلعة البيضاء ببطولة الدورى العام المصرى لموسم 2020- 2021.

حرص على تهنئة جماهير القلعة البيضاء واللاعبين بالفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد غياب 6 سنوات.

و قال فيريرا، عبر حسابه الشخضي على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، «مبروك لكل عائلة نادي الزمالك، اصبح بطلا بعد 6 سنوات حيث كنت متواجد بالفريق، مبروك للجماهير الرائعين حول العالم واللاعبين الفوز ببطولة الدوري المصري».