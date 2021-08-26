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«النهضة» التونسية تتبرأ من دعوى تقدم بها نائب عن الحركة ضد رئيس الجمهورية

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«النهضة» التونسية تتبرأ من دعوى تقدم بها نائب عن الحركة ضد رئيس الجمهورية «النهضة» التونسية تتبرأ من دعوى تقدم بها نائب عن الحركة ضد رئيس الجمهورية

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نفى مسؤول في حركة النهضة التونسية أن تكون للحركة علاقة بالشكاية الجزائية التي قدمها اليوم نائب ينتمي للحركة ضد رئيس الجمهورية بتهمة الانقلاب على الدستور.

ونشر رئيس «لجنة إدارة الأزمة السياسية في حركة النهضة» محمد القوماني توضيحا قال فيه إن الشكاية التي تقدم بها اليوم النائب في كتلة الحركة بشر الشابي، ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد «هي شكاية شخصية لا تلزم الحركة التي عبرت مرارا عن مواقف مختلفة».

كما وصف القوماني الشكاية بأنها «تتعارض مع توجهات لجنة إدارة الأزمة السياسية بحركة النهضة ذات الاختصاص الحصري في الموضوع».

المصرى اليوم

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