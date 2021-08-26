مسؤول أمريكي: انتحاري من «داعش» المسؤول عن انفجار مطار ‏كابول

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قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن انتحاري تابع لتنظيم «داعش» الإرهابي، هو المسؤول عن الانفجار في محيط مطار «كابول».

ونقلت صحيفة «بلوتيكو» الأمريكية عن مسؤول أمريكي مطلع على تفاصيل الأحداث، قوله إن المعلومات الأولية تفيد أن انتحاري تابع لداعش، هو المسؤول عن الانفجار بالقرب من بوابات مطار كابول.

وقالت أربعة مصادر مطلعة للصحيفة الأمريكية إن التفجير استهدف بوابة «آبي»، التي يستقبل من خلالها الجنود الأمريكيين، الأفراد الأمريكيين والأفغان في رحلات الإجلاء من مطار كابول.

وقالت مصادر طبية لـ«سبوتنيك» في وقت سابق إن التفجير أسفر عن سقوط 10 قتلى على الأقل وإصابة 15 آخرين بينهم أطفال.

وأشارت المصادر إلى أن تلك حصيلة أولية قابلة للارتفاع بصورة كبيرة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر بقولها: «الانفجار كان كبيرا وعنيفا للغاية، وتم إلقاء قنابل بعد الانفجار أيضا».