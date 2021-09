وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل في القاهرة والعديد من المحافظات

★ ★ ★ ★ ★

تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات في القاهرة وجميع محافظات مصر والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك في القطاع العام والخاص أو ضمن مبادرة طوّر وغيّر التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه علما بأن بعض الوظائف يتم ملء الاستمارة والذهاب مباشرة للمقابلة بدون انتظار الرد أو الموافقة وفقا للمواعيد المحددة:



1- تعلن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر إحدي شركات راية القابضة- عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظة المنوفية يوم الخميس الموافق 02 سبتمبر 2021 م.

لفروع: (قويسنا- شبين_الكوم- منوف- تلا- الشهداء- اشمون- بركة_السبع)

عنوان_المقابلات:

المنوفية: قويسنا- شارع الصباحي _ أمام البنك الاهلى المصرى العمومي.

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- توفير المعلومات عن العملاء.

- الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم على سداد الأقساط .

* المتطلبات_الوظيفة:

- مؤهل_عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (جميع الفروع- يشترط الخبرة)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_فرع: (فرع_بركة_السبع)

- مؤهل عالي

- خبرة بمجال التمويل متناهي الصغر لاتقل عن 8 سنوات منهم سنتين على الأقل كمدير فرع.

4&5) محاسب & امين_خزينة: (فرع بركة السبع)

- خريج كلية تجارة فقط تقدير لا يقل عن جيد

- يفضل من لديه خبرة باعمال الخزينة والحسابات

- يفضل من لديه خبرة بالتمويل متناهي الصغر .

- يكون المرشح من النطاق السكني لمدينة بركة_السبع فقط .

6) اوفيس_بوي: (فرع_بركة_السبع)

• مؤهل دبلوم فقط

• من ساكني مدينة بركة السبع .

• المميزات: ( رواتب مجزية- تامين طبي- اجتماعي- حياة) .

•برجاء إحضار صورة_المؤهل الدراسي وبطاقة الرقم القومي

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط:

MR. Islam Magdy- 01091032558

2- مجموعة سوبر ماركت سبينس تعلن عن اليوم التوظيفي يوم الاحد القادم 29 اغسطس في الوظائف الاتية:

1- منسق أرفف (اعدادي حد ادنى)

2- مشرف قسم المخبوزات (يجيد القراءةوالكتابة)

3- جزار (يجيد القراءة والكتابة)

4- مساعد جزار

5- بائع بقسم الخضار والفاكهة

6- منسق ارفف بالمخزن

7- فرد أمن

8- مشرف أمن

مكان العمل: زهراء المعادي

الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط وبدون يجيد الكتابةوالقراءة

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 35 سنة

المميزات والحقوق:

- المرتب على حسب الخبرة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات طبية واجتماعية

- فرص للترقي

يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد التاليين:

المكان: المعادى امام بوابة 2 من جراندمول. داخل فرع سبينس

الميعاد: يوم الاحد 29 اغسطس من الساعة10 ص إلى 4 عصرا.

للتواصل على

. WhatsApp: 01060004235- 01060004235

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

أي استفسار اتصل على:

01060004235

3- تعلن شركة أمان_للخدمات_المالية– إحدى شركات مجموعة رايه القابضة للاستثمارات المالية- عن فرص لشغل وظيفة مسئول_مبيعات_داخلية بمحافظة كفر_الشيخ يوم الاثنين الموافق 30 اغسطس 2021 م

عنوان_المقابلات: كفر الشيخ- ش مستشفي الزهراء- عمارة المعصراوي الدور الثاني شركة امان .

المواعيد: من 10 ص: 3 م

للتعيين بالفروع الاتية :

1) كفر_الشيخ (فرع النبوي المهندس )

2) كفر_الشيخ (فرع ش صلاح سالم )

3) فوه

مجال_الشركة: مبيعات الهواتف والاجهزة الكهربائية والمنزلية.

الشروط:

• ان يكون خريج جامعي (مؤهل عالي) فقط

• يفضل من لديه خبرة بمجال المبيعات الداخلية (الاجهزة الالكترونية- الهواتف)

• حسن المظهر.

• التقديم للجنسين.

• السن لا يزيد عن 30.

• ان يكون من ساكني المدن_المذكورة فقط.

المميزات :

• 5 ايام عمل- يومين اجازة متغيرة.

• 9 ساعات عمل.

• تامين (حياة- طبي- اجتماعي).

• رواتب مجزية + عمولات على المبيعات.

• فرص قوية للترقي الوظيفي.

• امكانية تقسيط منتجات من الشركة.

- يرجي احضار صورة المؤهل وبطاقة الرقم القومي .

يتم_التواصل عن طريق خدمة الواتساب فقط :

Whats App only @01069097007

MR. Mohamed Ali

4- البان زاهر يطلب للتعيين:

1- عمال مخازن

مكان العمل: القاهرة

الوصف الوظيفي :

1. إعداد واستكمال الطلبات للتسليم وفقًا للجدول الزمني.

2. استلام ومعالجة المنتجات والتخزين داخل المستودعات.

3. إجراء ضوابط المخزون والحفاظ على معايير الجودة العالية.

4. الحفاظ على بيئة عمل نظيفة وآمنة وتحسين استخدام الفراغات.

5. تسجيل وتوثيق عمليات الخروج والدخول للمواد المختلفة.

6. الإبلاغ عن أي اختلافات للمنتجات أو الخامات.

7. التواصل والتعاون مع المشرفين وزملاء العمل.

الشروط:

• جميع المؤهلات

• فهم أساليب التخزين الحديثة ومتابعة تطورات المجال.

• اجادة المهارات التنظيمية والقدرة على استغلال المساحات.

• القدرة البدنية على رفع الأشياء الثقيلة.

الحقوق

• المرتب 2500 جنيه

• تأمين طبى

• تأمين اجتماعي

• وجبة

للتقديم للوظيفة يرجي التسجيل على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

2- سائق

مكان العمل: القاهرة

الوصف الوظيفي :

• مسؤول عن قيادة السيارة طبقاٌ للتعليمات الخاصة بقوانين القيادة والمرور المطبقة في جمهورية مصر العربية

• مسؤول عن سلامة كل محتويات السيارة حتى توصيلها للمكان المطلوب

• مسؤول تماماً عن الحفاظ على السيارة محل العهدة من التلف

• مسؤول عن نظافة السيارة

• مسؤول عن سلامة جميع أجزاء السيارة محل عهدته

• مسؤول عن متابعة عمليات الصيانة الدورية والصيانة العلاجية والوقائية وتغيير الزيت والتموين بالوقود

الشروط:

• التفهم الجيد لطبيعة عمله كسائق سيارة نصف نقل

• مهارات القيادة في الظروف المناخية الصعبة

• مهارات القيادة لفترة طويلة بدون توقف (4 ساعات على الأٌقل)

• الإلمام بمبادئ الصيانة الأساسية للسيارات

• رخصة قيادة مهنية (درجة ثانية على الأقل)

--------------

الحقوق

• تأمين طبى

• تأمين اجتماعي

• وجبة

للتقديم للوظيفة يرجي التسجيل على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

3- مراقب كاميرات

----------------

----------------

الوصف الوظيفي :

1. يراقب الشاشات الخاصة بـ كاميرات المراقبة للتأكد من اتباع الموظفين والزائرين لسياسات وإجراءات التشغيل القياسية بالشركة

2. يقوم بالإبلاغ الفوري لمدير الفرع بخصوص أي تجاوزات لسياسات وإجراءات التشغيل القياسية بالشركة تحتاج للتدخل الفوري وذلك لاتخاذ اللازم.

3. يقوم بعمل تقرير يومي بكل التجاوزات بالفرع ويرسلها لرئيسه المباشر بالشركة لاتخاذ اللازم.

4. يُبلغ عن كافة اعطال كاميرات المراقبة لرئيس قسم الامن للعمل على إصلاحها والمحافظة على سريان العمل بصورة سليمة.

5. إعداد التقارير اليومية والشهرية لتقديمها إلى المدير المباشر.

6. اتباع التعليمات، وتنفيذ متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية.

7. تأدية أي مهام أخرى يطلبها المدير المباشر في نفس المستوى من المسؤولية

--------------

الشروط:

1. خبرة في مجال مراقبة الكاميرات

2. مؤهل متوسط، عالى

3. إجادة التعامل مع الحاسب الآلى

4. لديه القدرة على الانتباه والتركيز العالى والمتابعة

5. القدرة على التعامل الفوري ورد الفعل السريع في حالات الطوارئ المختلفة

--------------

الحقوق

• مرتب 2200 جنيه

• تأمين طبى

• تأمين اجتماعي

• وجبة

للتقديم للوظيفة يرجي التسجيل على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

4- امن اداري

مكان العمل: القاهرة

الوصف الوظيفي :

1.مراقبة دخول وخروج العاملين والزوار والتحكم بحاجز البوابة .

2.التأكد من سيارات الشركة ومتابعة العدادات الخاصة بها .

3.متابعة والابلاغ فورا عن أي خلل أو شبهة .

4. مراقبة الحركة بالمستودعات في الفترة المسائية.

5. تسجيل الزوار في السجل الخاص بذلك مع تقديمهم للإدارة.

6. المعاينة الخارجية للشركة مع التأكد من السلامة العامة .

--------------

الشروط:

• حسن المظهر

• ثانوية عامة أو دبلوم

• السن لا يقل عن 21 ولا يزيد عن 45

• موقف محدد من التجنيد

--------------

الحقوق

• مرتب 2500 جنيه

• تأمين طبى

• تأمين اجتماعي

• وجبة

للتقديم للوظيفة يرجي التسجيل على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

5- عمال انتاج

مكان العمل: القاهرة

الوصف الوظيفي :

1. تحضير أدوات وماكينات العمل وغسلها وتعقيمها

2. تعبئة المنتجات في العلب المخصصة وتغليفها.

3. وضع البار كود على المنتج وتاريخ الإنتاج والانتهاء على العلبة..

4. ترتيب العلب في كراتين ووضعها في المكان المخصص .

5. غسل الأدوات والماكينات وشطف صالة الإنتاج وترتيبها في نهاية اليوم.

6. التأكد من إغلاق الماكينات والأجهزة في نهاية اليوم.

7. أي مهام أخرى يكلف بها ضمن نطاق العمل.

الشروط:

• إجادة القراءة والكتابة

• موقف محدد من التجنيد

• السن لا يزيد عن 35 سنة

الحقوق

• مرتب 2200 جنيه

• تأمين طبى

• تأمين اجتماعي

• وجبة

للتقديم للوظيفة يرجي التسجيل على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

6- تعلن شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة- عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظة_الشرقية يوم الاربعاء الموافق 01 سبتمبر 2021م للتعيين بالفروع_الاتية:

( ديرب_نجم- الزقازيق- ابوحماد- فاقوس- كفر_صقر- منيا_القمح )

عنوان_المقابلات :

الشرقية: الزقازيق- القومية ش طلبة عويضة شركة امان اعلي نورماندي للاحذية وبجوار بيتزا اسكندرية.

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: ( ديرب_نجم- الزقازيق- ابوحماد- فاقوس- بلبيس- كفر_صقر)

المهام_الوظيفة:

• الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

• شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

• الاستعلام وجمع البيانات وإجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والسلوكي للعميل .

متطلبات_الوظيفة:

• مؤهل عالي_فقط .

• خريجين فقط .

• يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

• حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: ( ديرب_نجم- الزقازيق- ابوحماد- فاقوس- بلبيس- كفر_صقر )

المتطلبات_الوظيفة:

• مؤهل عالي مناسب.

• خريجين فقط.

• خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

• أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_فرع: (فرع_كفر_صقر)

- مؤهل عالي

- خبرة بمجال التمويل متناهي الصغر لاتقل عن 8 سنوات منهم سنتين على الأقل كمدير فرع.

4) امين_خزينة: (فرع كفر صقر & فاقوس )

- خريج كلية تجارة فقط تقدير لا يقل عن جيد .

- يفضل من لديه خبرة باعمال الخزينة والحسابات.

- يكون المرشح من النطاق السكني لمدينة كفر_صقر & فاقوس فقط .

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط :

MR. Mohamed Ali- 01069097007

7- شركة الهواتف العالمية اوبو ايجيبت تعلن عن حاجتها إلى محاسب خبرة سنة

OPPO Egypt is hiring Junior Logistics Accountant.

Location: Nasr City.

Job Description:

- Responsible for Financial settlements.

- Responsible for «withdraw and settle» Petty cash from the accounting department.

- Handle the applying payments request of the shipments to the accounting department.

- Responsible for the Bank- Import Banks forms «apply and receive».

Job Requirements:

- Bachelor's Degree in Accounting.

- Maximum age 28.

- Minimum 1 year of experience.

- Very good English.

- Proficiency in MS office.

- Import background is preferred.

If you are interested، please send your updated CV to «hr@oppo-aed-eg.com» and mention in the subject «Junior Logistics Accountant»

8- تعلن شركة أمان_للخدمات_المالية إحدي شركات راية القابضة- عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظة_القاهرة_الجيزة يوم السبت الموافق 4 سبتمبر2021

العنوان: المعادي 565 شارع فليسطين متفرع من شارع العرايس امام كورت يارد المعادي القاهرة الدور الارضي

من الساعة 10 صباحاً إلى 3 عصراً – الدور الارضي

اللوكيشن: http://cutt.ly/qQ5gaD0

مكان الفروع:

القاهرة:

مدينة نصر/ جولف سيتي مول مدينة العبور / هايبر وان مدينة العاشر من رمضان / مدينة الرحاب / حلون / مصر الجديدة / العباسية / جسر السويس / حلوان / وسط البلد / كارفور المعادي / المعادي / التجمع الاول / الشروق / بنها / شبرا الخيمة

الجيزة:

الهرم / فيصل / اكتوبر / الشيخ زايد / الجيزة / هايبر وان الشيخ زايد / المنيب / ساقية مكي / بشتيل / براجيل

الوظيفة: Sales Indoor، Promoter and Usher

متطلبات الوظيفة:

• سكان منطقة

• السن لا يتجاوز ال30

• حديث التخرج أو خبرة بمجال المبيعات

• ان يكون خريج كلية 4 سنين

• الخبرة من 0 إلى 2

• اساسيات لغه انجليزيه

• اساسيات استخدام مبادى الحاسب الالي

المميزات:

• 5 ايام عمل يومين اجازة متغيرة

• عدد ساعات العمل 9 ساعات

• تامين على الحياة

• تامين صحي

• تامينات اجتماعية

• عمولات على المبيعات

للتواصل تليفون- واتساب:

استاذ / احمد: 01100600414

9- شركة الهواتف العالمية اوبو ايجيبت تعلن عن حاجتها لسائقين رخصه مهنية (اولى وثانية)

فرع الشركة: القاهرة مدينة نصر

السن: 30 إلى 40

يفضل خبرة بمجال النقل والتوزيع

للتقديم املئ بياناتك وسيتم التواصل معك: اضغط هنا

10- شركة الهواتف العالمية اوبو ايجيبت تعلن عن حاجتها لموظف استقبال

OPPO Egypt is hiring

Receptionist For our branch in Monufia

Job description

*Receiving the customers' devices

* Handle the customer complaint

* Register all data on the System (customer data and mobile data )

*Complaint analysis

* Contact with the maintenance department

* Contact the warehouse department for the accessories and spare parts price.

* Receiving money from the customer

* Contact with the financial department to finalize all financial cases

Job Requirements

* Bachelor degree

* Max. age: 27-28

* Proven customer support experience.

* V.good English language command.

* Males and Females

* Monufia Residents Only

* Customer orientation and ability to adapt/respond to different types of characters.

* Excellent communication and presentation skills.

* Ability to multi-task، prioritize، and manage time effectively.

If you are interested please send your updated resume to hr@oppo-aed-eg.com Mention( Receptionist- Monufia) at the Mail Subject

11- تعلن شركة أمان للدفع الالكتروني – إحدى شركات مجموعة رايه القابضة للاستثمارات المالية- عن رغبتها في شغل وظيفة مندوب مبيعات بمحافظة القاهرة والجيزة (جملة وتجزئة) Outdoor:

- الوظائف المتاحة:

مندوبى مبيعات (Outdoor) (تجزئة- جملة)

- مسؤول عن بيع وتوزيع ماكينات أمان.

- خبرة من (0-2) سنوات في مجال المبيعات.

- حاصل على مؤهل فوق المتوسط أو مؤهل عالي.

- حسن المظهر والسن لا يزيد 30 سنة.

- مطلوب في (حوامدية، الوراق, الهرم, فيصل, بولاق, الغطاطى, كرداسة, الدقى, المهندسين, إمبابة, الزمالك, العجوزة ,الكيتكات ,أوسيم- صلاح سالم, المعادى , البساتين, العباسية, غمرة, وسط البلد, حدائق حلوان, الأزبكية, الصف, السيدة زينب, الخليفة, المقطم, 15 مايو, الزيتون, الوايلى, المرج -شبرا الخيمة, حدايق القبة, شبرا مصر, التجمع , الزاوية, عين شمس, مدينة السلام, المطرية, مصر الجديدة, مدينة نصر, الشرابية, بنها (

- يفضل خبرة في مجال المبيعات ( الدفع الالكتروني اوالمواد الغذائية)

العنوان: قطعة 391 أ- بجوار شركة ناتجاز- امام شركة جابكو للبترول- الشطر الرابع- المعادي الجديدة- البساتين- القاهرة

الميعاد: الموافق الاحد 29 أغسطس 2021 من 10 صباحا حتي 3 عصرا.

12- تعلن شركة أمان للدفع الالكتروني – إحدى شركات مجموعة رايه القابضة للاستثمارات المالية- عن رغبتها في شغل وظيفة مندوب مبيعات

مندوبى مبيعات (Outdoor) (تجزئة- جملة)

- مسؤول عن بيع وتوزيع ماكينات أمان.

- خبرة من (0-2) سنوات في مجال المبيعات.

- حاصل على مؤهل فوق المتوسط أو مؤهل عالي.

- حسن المظهر والسن لا يزيد 30 سنة.

- مطلوب في (حوامدية، الوراق, الهرم, فيصل, بولاق, الغطاطى, كرداسة, الدقى, المهندسين, إمبابة, الزمالك, العجوزة ,الكيتكات ,أوسيم- صلاح سالم, المعادى , البساتين, العباسية, غمرة, وسط البلد, حدائق حلوان, الأزبكية, الصف, السيدة زينب, الخليفة, المقطم, 15 مايو, الزيتون, الوايلى, المرج -شبرا الخيمة, حدايق القبة, شبرا مصر, التجمع , الزاوية, عين شمس, مدينة السلام, المطرية, مصر الجديدة, مدينة نصر, الشرابية, بنها (

- يفضل خبرة في مجال المبيعات ( الدفع الالكتروني اوالمواد الغذائية)

العنوان: قطعة 391 أ- بجوار شركة ناتجاز- امام شركة جابكو للبترول- الشطر الرابع- المعادي الجديدة- البساتين- القاهرة

الميعاد: الموافق الاحد 29 أغسطس 2021 من 10 صباحا حتي 3 عصرا.

13- اكتف سبورت هاوس يطلب للتعيين:

1- مدير فرع

2- نائب مدير فرع

3- بائع داخلي

مكان العمل: قنا- سوهاج

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- ذكور واناث

- خبرة في مبيعات الملابس

- حد اقصى للسن 27 سنة

الحقوق

- المرتب للمدير والنائب حسب الخبرة

المبيعات: 2300 +العمولة

- 9 ساعات عمل

- تأمينات

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

14- شركة راية كول سنتر تطلب للتعيين:

1- خدمة عملاء (كول سنتر)

2- تلي سيلز

مكان العمل: المعادي

الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين

- ذكور وإناث

- حد أقصى للسن 34 سنة

الحقوق والمميزات:

- مرتب يبدأ من 2500 إلى 4000 حسب اللغة الإنجليزية

- يومي إجازة ثابتين

- شيفتات ثابتة لوظيفة التلي سيلز

- 8 ساعات عمل

- مواصلات من وإلى الشركة

- فرص للترقي بعد 9 شهور

- خصومات من محلات راية شوب

للانضمام للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية وسنقوم بالاتصال بك: اضغط هنا

15- شركة خير بلدنا في الفترة الحالية، فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر بفرع العجمى

1- وظائف المديرين:

مدير فرع- مدير قسم الأغذية الطازجة- مدير مسائي (خبرة سابقة بنفس المجال)- مدير منطقة أمامية.

2- وظائف التشغيل:

_ دعم فنى IT

مشرف كاشير – كاشير – خلف الكاشير

مشرف خدمة توصيل طلبات – موظف خدمة توصيل ( دليفري )

سائق خدمة توصيل طلبات

- مشرف بقالة وأجبان- مشرف لحوم- مشرف أسماك- مشرف أغذية جافة- مشرف خضار وفاكهة- مشرف أدوات منزلية

- بائع بقالة وأجبان- بائع خضار وفاكهة- بائع أسماك- بائع لحوم ( جزار بلدى )- مشرف FMC

_ موظف مخزن

_ منسق توريدات (لوجستيك)

منسق ممرات

أمين مخزن- مراقب مخزون

مشرف أمن- موظف أمن- مراقب كاميرات

موظف خدمات

مكان العمل: العجمى آخر شارع البيطاش أمام كشرى التحرير

مزايا الشركة

*مرتبات مجزية *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *بدلات انتقال ومعيشة *فرص للترقي*

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

للتقدم يرجى ملء الاستمارة باللينك التالي: اضغط هنا

لأي استفسار:

01224736633

16- مطاعم بافلو برجر تطلب للتعيين:

1- مدير مطعم

2- مساعد مدير مطعم

3- عضو فريق مطعم

4- شيفات بيتزا وشيفات كريب

مكان العمل: مدينة نصر- مصر الجديدة- التجمعات- الشروق- العاصمة الإدارية

-------

الشروط:

- مؤهل عالٍ ومتوسط خريجين

- ذكور فقط

- خبرة في نفس الوظيفة عادة عضو فريق العمل

- حد أقصى للسن 45 سنة

الحقوق والمميزات:

المرتب: المدير 6100 – مساعد المدير 5100

عضو الفريق 3100

الشيف 3750 إلى 4500 حسب الخبرة

- تأمين طبي واجتماعي

- 9 ساعات عمل

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

17- شركة اكسيد كول سنتر تطلب للتعيين:

1- خدمة عملاء كول سنتر

2- دعم فني (القاهرة – قنا – اسيوط)

مكان العمل: مدينة نصر – المهندسين – الدقي (القاهرة)

شروط المشتركة:

- متخرجين مؤهل عالٍ فقط.

- السن ٣٢ حد أقصى.

- مستوى اللغة يبدأ من جيد

- ذكور وإناث

- خبرة أو معرفة فقط بالـ CCNA أو الـ +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-إعفاء)

الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء: من 2700 إلى 4500 حسب اللغة

الدعم الفني: 4000 إلى 6000 حسب الخبرة واللغة

- يومي إجازة أسبوعيا متغيرين

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

- أرباح سنوية وفرص للترقي

للتقدم لأي وظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا وسوف يتم الاتصال بك:

18- مطلوب لشركة تربو وان لخدمات السيارات فرع أكتوبر (مول العرب)

مبيعات (بجراج مول العرب)

لبيع خدمة غسيل السيارات الجاف.

الشروط:

- طلبة وخريجين مؤهل عالٍ ومتوسط

والجيزة يفضل سكان الشيخ زايد و٦ أكتوبر

السن حتى 30 سنة

الحقوق والمميزات:

المرتب:

٣.٥٠٠ جنيه للخريجين

٣.٠٠٠ جنيه للطلبة

عمولة إضافية تصل إلى ٥.٠٠٠ جنيه

(المرتب الثابت ٢.٠٠٠ جنيه + مرتب متغير ١.٥٠٠ جنيه حسب الأداء وتحقيق مستهدف المبيعات)

تأمينات اجتماعية وعقود عمل سنوية بعد فترة التدريب ٣ شهور

ساعات عمل ٩ ساعات من ١٠ ص أو من ١ م

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

19- شركة خير بلدنا في الفترة الحالية، فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر بفرع العجمى

الوظائف:

١. مدير قسم الأغذيه الطازجة

٢. مدير قسم الأغذيه الجافة

٣. مشرف بقالة ١

٤. مشرف جزارة ١

٥. مشرف كاشير عدد ٢

٦. بائع بقالة وأجبان عدد ٢

٧. جزار بلدى. عدد ٢

٨. مشرف ممرات عدد ٢

مكان العمل: العجمى آخر شارع البيطاش أمام كشرى التحرير

مزايا الشركة

*مرتبات مجزية *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *بدلات انتقال ومعيشة *فرص للترقي*

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

---------------

للتقدم يرجى ملء الاستمارة باللينك التالي: اضغط هنا

لأي استفسار:

01224736633

20- أمان للخدمات المالية إحدى شركات راية القابضة تطلب للتعيين:

- تيلر (مسئول عن الخدمات المالية والكاش الداخل والخارج في الفرع)

مكان العمل: القاهرة الكبرى – الدقهلية – الإسكندرية –بورسعيد – كفرالشيخ – الشرقية – دمياط – المنوفية – السويس – دمنهور – قنا – سوهاج– الفيوم.

----------

الشروط:

- خريج كلية تجارة

- حد أقصى للسن 30 سنة

- ذكور

الحقوق والمميزات:

المرتب: 3000

- خط موبيل مفتوح

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي وعلى الحياة

- خصومات على منتجات راية

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

21- تعلن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر إحدي شركات راية القابضة

عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظتي_أسوان_الاقصر

لفروع: للتعيين_من_مناطق :

دراو:

1 ــ غرب دراو ( بنبان بحري ـ بنبان قبلي )

2 ــ نجع ونس ـ الشطب ـ بلانه ـ ابوسمبل ـ ادندان ـ قسطل ـ توماس وعافيه توشكى )

كوم امبو :

1 ـ مدينة نصر النوبة جميع قراها

2 ـ مدينة كلابشة وجميع قراها

3 ـ قرى سلوا بحري وقبلي ـ الكاجوج ـ المضيق ـ قورتة

4ـ قرى مجلس قروى اقليت ـ مجلس قروي الكفورـ قرية فارس

ادفو:

1ـــ البصيليه

2 ـــ شرق ادفو ( الرديسية ــ الفوزه ــ البحيره ــ الطوناب ـ وباقي قري الشرق)

3 ــ شرق ادفو الخط البحري ( العطواني ـ المفالسه ـ الشيخ على ـ نجع هلال المحاميد ــ السباعية ـ اللديد ـ العوينيه )

اسنا :

( قرية الحله ـ الحليله ـ زرنيخ ـ الكلابية )

جنوب ( من ترعة ناصر إلى قرية القرايا)

ارمنت :

شرق ارمنت ( الطود ـ العديسات ) ويشترط ان ذو خبرة

االوظائف_المتاحة:

أخصائي_تمويل: (ذكور واناث )

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- توفير المعلومات عن العملاء.

- الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم على سداد الأقساط .

متطلبات_الوظيفة:

- مؤهل عالي فقط

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

- مهارة عالية في التواصل والتعامل مع الآخرين.

- إلمام كافي بطبيعة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

المميزات :

- رواتب مجزية

- تامين ( اجتماعي، طبي شامل، حياة )

- الجمعة والسبت اجازة

- فرص للترقي الوظيفي

يتم_التواصل بارسال السيرة الذاتية مع ذكر (الوظيفة+ المنطقة) في خانة الموضوع على:

mohamed_selim@rayacorp.com

Whats App only @01557026464

MR. Mohamed Abd El Wareth

22- شركة أمان للتمويل متناهي الصغر إحدي شركات راية القابضة

عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظة_بني سويف

لفروع: (فرع سمسطا )

الوظائف_المتاحة:

1) مدير_فرع

- المهام الوظيفة:

الإشراف المباشر على العمل بالفرع.

مسؤول عن تحقيق أهداف الشركة داخل النطاق الجغرافي للفرع.

مسؤول على تطبيق الخطة الموضوعة من حيث الإنتاجية والسداد وكفاءة وجودة محفظة التوظيف بالفرع.

مسؤول عن وضع الخطط والبرامج الخاصة بالترويج للشركة في نطاق عمل الفرع وذلك بهدف تحقيق المستهدف من الخطة.

متابعة عمل المجموعات الميدانية والإدارية لتوسيع قاعدة المستهدفين من العملاء.

القيام بالزيارات الميدانية لعينات من الحالات، وخاصة للتمويلات الجديدة للتحقق من جدية الطلبات المقدمة وحسن الاستعلام المعد عن العملاء ومدى مناسبة مبلغ التمويل مع حجم الانشطة القائمة وتدفقاتها النقدية.

المتابعة الفعالة للموظفين لترشيد المصروفات للوصول لنقطة التعادل في أقرب وقت ممكن.

تقديم التقارير.

القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

المتطلبات_الوظيفة:

مؤهل عالي مناسب.

خبرة لاتقل عن 3 سنوات في مجال التمويل الأصغر

القدرة على التخطيط والتنسيق والقيادة واتخاذ القرارات.

القدرة على الاتصال والإدارة والعمل الميداني.

أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

2 ) رئيس_مجموعة_الاخصائيين: -

مسئوليات ومهام الوظيفة:

مسؤول عن تحقيق أهداف الشركة على مستوي مجموعة الإخصائيين المشرف عليهم.

مسؤول على تطبيق الخطة الموضوعة من حيث الإنتاجية والسداد والمحفظة في خطر لمجموعة الإخصائيين المشرف عليهم.

متابعة عمل المجموعة لتوسيع قاعدة المستهدفين من العملاء.

عقد اجتماعات دورية مع المجموعة لمناقشة مستوى سير العمل وتشخيص المشكلات وتحليل أسبابها والوصول إلى الحلول اللازمة.

مراجعة طلبات التمويل التي يقدمها الأخصائين والتحقق من جدية المعاينات واستيفائها للشروط الواردة بالسياسة.

متابعة معدلات سداد الأقساط في تواريخ استحقاقها.

مقابلة العملاء لبحث مشكلاتهم وشكواهم وكذلك لتحديد موقفهم من سداد الأقساط المتأخرة عليهم والعمل على تصفية المتأخرات.

إصدار التوصيات بخصوص طلبات القروض .

تقديم التقارير إلى مدير الفرع عن أداء المجموعة الحالي والمستقبلي وكذلك التوصيات اللازمة لتطويره.

القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

المتطلبات_الوظيفة:

مؤهل عالي مناسب.

خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

القدرة على التنسيق والقيادة واتخاذ القرارات.

القدرة على الاتصال والإدارة والعمل الميداني.

أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

يتم ارسال السيره الذاتيه على:-

ahmed_esmat@rayacorp.com

يتم التواصل عن طريق الرقم الاتي:

What's App only: 01008186601

MR / Ahmed Esmat

23- تعلن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر إحدي شركات راية القابضة

عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظة_قنا

فرع_قنا_غرب: للتعيين_من_مناطق :

1- جزيرة دندره

2- دندره

3- الوقف

4- المراشده

الوظائف_المتاحة:

أخصائي_تمويل: (ذكور واناث )

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- توفير المعلومات عن العملاء.

- الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم على سداد الأقساط .

متطلبات_الوظيفة:

- مؤهل عالي فقط

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

- مهارة عالية في التواصل والتعامل مع الآخرين.

- إلمام كافي بطبيعة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

المميزات :

- رواتب مجزية

- تامين ( اجتماعي، طبي شامل، حياة )

- الجمعة والسبت اجازة

- فرص للترقي الوظيفي

يتم_التواصل بارسال السيرة الذاتية مع ذكر (الوظيفة+ المنطقة) في خانة الموضوع على:

mostafa_tageldein@rayacorp.com

Whats App only @01121383335

MR. Mostafa Tag

24- شركة أمان للتمويل متناهي الصغر إحدي شركات راية القابضة

عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظة_اسيوط يوم الخميس الموافق 02 سبتمبر 2021 م :

عنوان_المقابلات:- شارع الجمهوريه اعلي فودافون الدور الثاني من الساعه 9 صباحاً وحتي الساعه 3 عصراً .

لفروع: للتعيين_من_مناطق :

1- اسيوط وجميع قراها

2- الفتح وجميع قراها

3- ابنوب وجميع قراها

4- ابوتيج وجميع قراها

5- الغنايم وجميع قراها

6- ديروط وجميع قراها

7- البداري وجميع قراها للعمل بفرع ساحل سليم

8- صدفا وجميع قراها

الوظائف_المتاحة:

أخصائي_تمويل: (ذكور واناث )

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- توفير المعلومات عن العملاء.

- الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم على سداد الأقساط .

متطلبات_الوظيفة:

- مؤهل عالي فقط

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

- مهارة عالية في التواصل والتعامل مع الآخرين.

- إلمام كافي بطبيعة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

المميزات :

- رواتب مجزية

- تامين ( اجتماعي، طبي شامل، حياة )

- الجمعة والسبت اجازة

- فرص للترقي الوظيفي>

يرجي احضار صورة من بطاقة الرقم_القومي

عنوان_المقابلات: اسيوط- شارع الجمهوريه اعلي فودافون الدور الثاني من الساعه 9 صباحاً وحتي الساعه 3 عصراً

========