«آب تاون 6 أكتوبر» للتطوير العقاري تدشن مينى كمبوند «آب تاون كواترو» بالسادس من أكتوبر

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أعلنت «آب تاون 6 أكتوبر» للتطوير العقاري الشركة العقارية الواعدة في مجال تطوير المنتجات العقارية عالية الجودة بمفهوم عصري لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة عن إطلاق مينى كمبوند «آب تاون كواترو» بحجم استثمارات 500 مليون جنيه مصري للمرحلة الأولي من المشروع. ويعتبر مينى كمبوند «آب تاون كواترو» جزء من مشروع «آب تاون» أكتوبر الجديدة الذي تقوم الشركة بتطويره بقلب مدن السادس من أكتوبر على مساحة 14 مليون متر مربع، وتتيح الشركة الحجز للمصريين بالخارج من خلال الموقع الالكتروني للشركة بدءً من أول سبتمبر 2021 بنظم سداد مرنة توفر للعملاء إمكانية السداد لمدة 15 عام لوحدات المرحلة الأولي من «آب تاون كواترو».

يتميز «آب تاون كواترو» بموقع استراتيجي متميز بين مدينة ٦ أكتوبر القديمة والجديدة، ويتكون من 4 مبانٍ داخل سور بمساحة 2500 متر مربع بمساحة إجماليه لكل مبني على حدي 1080 متر مربع، وهو عبارة عن فيلات مكونة من أرضي ودورين ومقسمة إلى شقتين سكنيتين منفصلتين، يبلغ إجمالي عدد الوحدات الكلية به 24 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تبدأ من 150 متر مربع، تطل جميع وحدات الكمبوند على الشارع الرئيسي والحديقة وحمام السباحه، وتتوافر بكل وحدة جراج ومخزن منفرد ليوفر لكل أسرة الرفاهية التي يسعي إليها كافة افرادها مع ضمان الاستقلالية والخصوصية التامة، ويقدم «آب تاون كواترو» مجموعة من الخدمات الحصرية للمقيمين به تجمع بين صالة للألعاب الرياضية ومنطقة خاصة لألعاب الأطفال وحديقة كبيرة شاملة لحمام سباحه وممشي خاص ومنطقة للباربكيو، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت فائقة الجودة، مع توفير كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة لضمان أقصي قدر من الراحة والأمان لكافة الأسر المقيمة بالكمبوند، ومن المقرر أن يتم البدء في تسليم وحدات الميني كمبوند في 2024.

وتعليقًا على ذلك قال المهندس أحمد أبوزيد رئيس مجلس إدارة شركة «آب تاون 6 أكتوبر» للتطوير العقاري: «منذ بداية شركة»آب تاون 6 أكتوبر«ونحن نضع نصب أعيننا تقديم مفهوم جديد للتطوير العقاري، من خلال توفير منظومة مرنة لتصميم منتجات عقارية عالية الجودة تتناسب مع إحتياجات العملاء، وتوفر لهم أعلي قدر من الرفاهية والإستقرار.» وأضاف أبوزيد «يأتي»آب تاون كواترو«ضمن مخطط متكامل تسعي الشركة من خلاله لتوفير بعد جديد للوحدات السكنية التي توفر اسلوب حياة متميز بفضل ما يتمتع به من تصميمات مرنة وخدمات مغايرة وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية في صناعة العقار، وأن يساهم»كواترو«في خلق جيل جديد من المشروعات الذكية تتلائم مع التقدم السريع الذي يشهده القطاع العقاري المصري، وتتماشى مع خطة الدولة المصرية في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تعكس حجم التقدم الذي تشهده البلاد.»

مشروع «آب تاون كواترو» يعتبر أحد المنتجات العقارية المتميزه بمشروع «آب تاون» أكتوبر الجديدة الذي يقام بموقع فريد من نوعه بين مدينتي 6 أكتوبر الجديدة والقديمة، حيث يعتبر موقع المشروع نقطة التقاء استراتيجية بين خط سير المونوريل الممتد من المهندسين انتهاءً بـ«آب تاون أكتوبر الجديدة» المتوقع الإنتهاء من تنفيذه في 2023، وفي نقطه قريبة من خط القطار السريع العين السخنة-العلمين، الذي يربط بين البحر الأحمر والمتوسط، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، ويقع المشروع على بعد 40 كيلومتر تقريبًا من منطقة وسط القاهرة وعلى بعد 18 كيلومتر من مدينة الشيخ زايد، يتمتع المشروع ببنية تحتية متكاملة حيث تم اختيار الشركات التي ستعمل في المشروع بعناية، وذلك لما يتمتعون به من سمعة جيدة وخبرات كبيرة في تنفيذ المشروعات الكبرى بمختلف أنحاء البلاد، وتتمثل هذه الشركات في شركة السويدي جروب التي تقوم بتنفيذ شبكة الكهرباء، وإتحاد شركتي أبناء حسن علام وأوراسكوم للإنشاءات لتنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف والحريق والري والمطر.

وأفاد السيد معتز شعراوي نائب رئيس مجلس إدارة شركة «آب تاون 6 أكتوبر» للتطوير العقاري بأن: «مشروع آب تاون 6 أكتوبر الجديدة يمثل نقلة نوعية كبيرة في سوق العقارات المصري بما يقدمه من رؤية عصرية متكاملة غير مسبوقة، فهو مصمم على نموذج المدن المصغرة Township ليكون مجتمعًا عمرانيًا متكامل الخدمات والمرافق، موفرًا بذلك فرصًا مثالية للسكن والاستثمار.» وأكد شعراوي: «نسعى بالمرحلة القادمة إلى تحقيق استراتيجية الشركة لتقديم حلول وخدمات متكاملة وإدارة قوية لمشروعاتها والحفاظ على هذه الإدارة القوية للمشروعات بعد تنفيذها بصورة مستمرة، وهذا ما يوفره»آب تاون كواترو«من خلال تصميمات كلاسيكية ساحرة وحلول تكنولوجية متطورة ليقدم نموذجًا متميزا يجمع بين الخصوصيه والتواصل المجتمعي.»

مشروع «آب تاون» 6 أكتوبر الجديدة يتميز بتنوع كبير في الوحدات السكنية المتوافرة به من حيث المساحات والتصميم، حيث تتباين وحداته ما بين شقق سكنية وفيلات وقصور وتوين وتاون هاوس، مع تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق، فجميع تجمعات الوحدات السكنية تتوافر بها الأندية الرياضية والاجتماعية، والمراكز الطبية، والمجمعات التجارية والمحلات، والمؤسسات التعليمية المختلفة، فضلًا عن العديد من المساحات الخضراء والمفتوحة المزودة بمناطق للألعاب وأماكن التنزه، وأكثر من 15 بوابة دخول في نقاط مختلفة لتسهيل حركة الدخول والخروج للسكان والزائرين، في حين تم تخطيط المشروع بنظام المربعات السكنية (Superblocks) ليسمح بالحركة المرورية فقط حول المحيط السكني، بهدف إعطاء الأولوية لمناطق المشاة والمناطق منخفضة السرعة والمساحات الخضراء والترفيهية، كما تم تخصيص المشروع بالكامل لمجموعة من المستثمرين (افراد وشركات) ومده بالمرافق الرئيسية وتسليمه جاهز للبناء، مع تزويده بكافة الخدمات التي تلبي كافة متطلبات العملاء، وتضمن لهم حياة آمنة مستقرة.

تعد شركة «آب تاون 6 أكتوبر» نموذجًا واعدًا للشركات العقارية ذات الفكر المستنير والرؤية الواضحة، فهي أول مطور عقاري يطبق مفهوم التصميم المرن في منتجاته، حيث تتيح الشركة تصميم الوحدات العقارية بشكل مرن بما يتناسب مع احتياجات العملاء ورغباتهم مع توفير الدعم الاستشاري والتنفيذي لتحقيق رؤيتهم على أعلى مستويات الجودة والكفاءة، إلى جانب ما توفره من حزمة متكاملة من الخدمات رفيعة المستوي بما فيها إدارة الأراضي والأصول العقارية، وتنفيذ أعمال المقاولات والإنشاءات السكنية والإدارية والتجارية، بالإضافة لأعمال التأجير والإدارة والتشغيل لحسابها وحساب الغير من الأفراد والشركات الملاك والمستثمرين، مستعينة في ذلك بخبرتها الكبيرة في مجال صناعة العقارات تحت إدارة مجموعة من الخبراء المتخصصين في جميع المجالات المطلوبة لخلق مجتمع متكامل يلبي احتياجات السكان والمستثمرين.