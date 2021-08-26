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الصحة العالمية: استقرار الموجة الثالثة لكورونا في إفريقيا

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الصحة العالمية: استقرار الموجة الثالثة لكورونا في إفريقيا الصحة العالمية: استقرار الموجة الثالثة لكورونا في إفريقيا

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قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا في أفريقيا استقرت مع تسارع وتيرة حملة التطعيم البطيئة في القارة.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا ماتشيديسو مويتي، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إنه تم تسجيل زهاء 248 ألف إصابة جديدة الأسبوع الماضي انخفاضا من 282 ألفا منتصف يوليو، في حين تضاعف عدد التطعيمات ثلاث مرات إلى 13 مليونا.

وتشهد إفريقيا التي يقدر عدد سكانها بنحو 1.3 مليار نسمة، موجة ثالثة من الإصابات منذ مايو، الأمر الذي زاد من الضغوط على النظم الصحية في دول من جنوب أفريقيا إلى تونس وزامبيا والسنغال، حيث معدلات التطعيم أقل بكثير مما هي عليه في أوروبا وأمريكا الشمالية.

كانت مبادرة «كوفاكس» المخصصة لضمان توزيع عادل للقاحات، التي تشارك في قيادتها منظمة الصحة العالمية، تأمل في البداية في تطعيم 20% من سكان أفريقيا هذا العام، لكن خطتها تعرضت للتأخير، وأوضحت مويتي أن منظمة الصحة العالمية تأمل الآن في أن تتمكن من تطعيم 10% من سكان أفريقيا بنهاية سبتمبر.

وقالت مويتي: «من المقرر وصول 117 مليون جرعة الشهر المقبل وستكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى 34 مليون جرعة إضافية لبلوغ الهدف المنشود».

المصرى اليوم

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