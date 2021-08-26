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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كازاخستان

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كازاخستان ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كازاخستان
استعراضا مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تنميتها

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كازاخستان

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.
وجرى خلال الاتصال، استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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