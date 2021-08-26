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"البنتاغون" يعترف: جنود أمريكيون بين ضحايا تفجيري محيط مطار كابول

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"البنتاغون" يعترف: جنود أمريكيون بين ضحايا تفجيري محيط مطار كابول "البنتاغون" يعترف: جنود أمريكيون بين ضحايا تفجيري محيط مطار كابول
ارتفاع عدد القتلى إلى 13 بينهم أطفال وإصابة عدد من طالبان

أكد مسؤولون أمريكيون سقوط قتلى وجرحى جراء تفجيرين على الأقل دويا اليوم الخميس أمام البوابة الرئيسية في مطار العاصمة الأفغانية كابل.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن انفجارًا وقع أمام بوابة أبي (وهي البوابة الرئيسية)، واصفا إياه بـ"هجوم مركب خلف ضحايا بين الأمريكيين والمدنيين".
كما أشار كيربي إلى أن انفجارًا واحدًا آخر على الأقل دوى بالقرب من موقع الأول، أمام فندق "بارون" الواقع مقابل المطار والذي تستخدمه القوات البريطانية في عمليات الإجلاء.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في حركة "طالبان" تأكيده سقوط 13 قتيلاً على الأقل، بينهم أطفال، جراء الهجوم، وإصابة العديد من عناصر الحركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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