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مصدر أمني : لا إصابات بين صفوف القوات الألمانية في انفجار مطار كابول

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مصدر أمني : لا إصابات بين صفوف القوات الألمانية في انفجار مطار كابول مصدر أمني : لا إصابات بين صفوف القوات الألمانية في انفجار مطار كابول

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أكد مصدر أمني الخميس أنه لا توجد أي إصابات بين صفوف القوات الألمانية، في الانفجار الذي وقع عند بوابات مطار العاصمة الأفغانية كابول، من دون أن يتطرق إلى أي تفاصيل أخرى.

وأكد مسؤولون أمريكيون وصحفيون أن تفجيرًا دوى في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول، بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك.

وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في حركة « طالبان » تأكيده سقوط 13 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال، جراء التفجير، وإصابة العديد من عناصر الحركة.

وأكدت قناة «فوكس نيوز» وجود ثلاثة عسكريين أمريكيين على الأقل بين الجرحى.

المصرى اليوم

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