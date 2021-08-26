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ٌقتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابول .. والبنتاجون يؤكد سقوط ضحايا أمريكيين

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ٌقتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابول .. والبنتاجون يؤكد سقوط ضحايا أمريكيين ٌقتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابول .. والبنتاجون يؤكد سقوط ضحايا أمريكيين

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أكد مسؤولون أمريكيون سقوط قتلى وجرحى جراء تفجيرين على الأقل دويا اليوم الخميس، أمام البوابة الرئيسية في مطار العاصمة الأفغانية كابول .

وأكد المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أن انفجارا وقع أمام بوابة أبي (وهي البوابة الرئيسية)، واصفا إياه بـ«هجوم مركب خلف ضحايا بين الأمريكيين والمدنيين».

كما أشار كيربي إلى أن انفجارا واحدا آخر على الأقل دوى بالقرب من موقع الأول، أمام فندق «بارون» الواقع مقابل المطار والذي تستخدمه القوات البريطانية في عمليات الإجلاء.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في حركة « طالبان » تأكيده سقوط 13 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال، جراء الهجوم، وإصابة العديد من عناصر الحركة.

كما تتحدث وسائل إعلام عن عشرات الجرحى جراء الهجوم.

المصرى اليوم

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