المقاولون العرب يحدد 6 صفقات لتدعيم الفريق في الموسم المقبل

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حدد عماد النحاس المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى المقاولون العرب، 6 صفقات جديدة من اجل التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق، في اطار الخطة الموضوعه، من جانب مجلس الادارة والجهاز الفني، من اجل تجنب النتائج السلبية التي حققها الفريق في بطولة الدورى الموسم الجاري، واثرت سلبيا على ترتيب الفريق في جدول الدوري.

ويستهدف مسئولو المقاولون ضم 6 صفقات جديدة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم خاصة خطى الدفاع والهجوم، كما يتابع الجهاز الفنى للمقاولون خلال الفترة الحالية بعض العناصر المميزة بقطاع الناشئين من أجل الاستعانة بهم لضخ دماء جديدة في الفريق.

فيما، قرر مجلس الادارة، الإبقاء على عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل، ليستمر مع الفريق للموسم الرابع على التوالى، وتأتى قناعة إدارة المقاولون بالتجديد للنحاس في ظل انسجامه وجهازه الفنى مع اللاعبين ونجاحه في الأمتار الأخيرة من عمر الدورى في إعادة التوازن للفريق والتقدم نحو مراكز وسط الجدول بعد الظروف الصعبة التي مر بها الفريق في بداية الموسم.