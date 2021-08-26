الاجهاد العضلي يهدد الشحات بالغياب أمام أسوان

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سادت حالة من الغموض لدي الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي، بسبب موقف مشاركة حسين الشحات لاعب الفريق، في مباراة اسوان امام المارد الاحمر، والتي من المقرر ان تقام غدا «الجمعة» ضمن مباريات الجولة الأخيرة لبطولة الدورى الممتاز.

واشتكي حسين الشحات من الاجهاد العضلي خلال اايام القليلة الماضية، وتحديدا عقب مواجهة الجونة يوم الثلاثاء الماضية والتى انتهت نتيجاتها بالتعادل الايجابي لكل فريق.

ويفكر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في استبعاد الشحات من قائمة مباراة أسوان، لاسيما وأنها مباراة بلا قيمة بعد حسم لقب الدوري لصالح الغريم الزمالك، لاسيما من أجل منحه مزيد من الراحة وخشية من تفاقم إصابته.

وكشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، حالة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر بعد معاناته من نزلة معوية قبل مباراة فريقه ضد الجونة يوم الثلاثاء الماضي وتسبت في استبعاده من المباراة.