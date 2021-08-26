الاتحاد يفقد رزق و الحناوي أمام المقاولون العرب

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سادت حالة من الارتباك داخل صفوف الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الاتحاد السكندري، قبل ساعات من مواجهة المقاولون العرب المقرر اقامتها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الاخيرة لبطولة الدورى الممتاز.

ويغيب الثنائى محمود رزق، بسبب الاصابة في العضلة الضامة، وفوزى الحناوى، بسبب الايقاف بعدما حصل على الانذار الثالث في مباراة البنك الاهلي الاخيرة والتي انتهت بالتعادل السلبي، فيما يعود إلى تشكيل الفريق السكندرى خالد الغندور جوكر الفريق عقب انتهاء إيقافه في المباراة الماضية ضد الانتاج الحربي.