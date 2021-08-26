كريم فؤاد ينتظم فى تدريبات الأهلي 2 سبتمبر

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حدد الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي يوم 2 سبتمبر المقبل، وعدا لانتظام كريم فؤاد لاعب الفريق الجديد، القادم من صفوف النجوم، بعدما انتهت اعارته لانبي، ليعتبر احد الصفقات الصيفية الجديدة التى تعاقد معها الاهلي بشكل رسمي، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات قادمة، مؤكدا على إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه، ويحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات 5 أيام عقب نهاية الدوري العام مباشرة بقرار من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

ونجح الاهلي فى ابرام العديد من الصفقات القوية، خلال الفترة الحالية، بضم الموزمبيقي لويس ميكيسونى، من صفوف سيمبا التنزاني، وبيرسي تاو القادم من برايتون الانجليزي، وكذلك حسام حسن مهاجم سموحة بعدما انتهت اعارته لأهلي طرابلس الليبي.