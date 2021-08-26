أخبار عاجلة

هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو) -
«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية -
اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان -
والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها -
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أمير سعيود يصل للإنضمام لنادي الطائي السعودى

Print
أمير سعيود يصل السعودية للإنضمام لنادي الطائي السعودى أمير سعيود يصل للإنضمام لنادي الطائي السعودى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي الطائي السعودي، اليوم الخميس، عن وصول الجزائري أمير سعيود إلى مدينة حائل، تمهيدا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر حساب نادي الطائي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صورا من وصول النجم الجزائري، وظهر مرتديا وشاح فارس الشمال، وعلق عليها قائلا: «حائل نورت.. بـ أمير سعيود».

وكان نادي الطائي قد أعلن عن تعاقده مع أمير سعيود صاحب الـ30 عاما، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، قبل أن يثير ناديه شباب بلوزداد الجزائري جدلا ببيان رسمي، اكد خلاله عدم صحة توقيع نجم الفريق أمير سعيود لنادي الطائي، للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وكانت إدارة نادي شباب بلوزداد، قد أصدرت بيانا رسميا، جاء فيه، «صانع الألعاب، أمير سعيود، لم يوقع حتى الآن بصفة رسمية في أي نادٍ مثلما تم الإعلان عنه، رغم العروض الكثيرة التي وصلته من عدة أندية خليجية وعربية، وذلك حسبما كشفه اللاعب لإدارة الفريق».

وتابع البيان الذي تم إصداره على صفحة نادي بلوزداد الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تؤكد إدارة الشباب، أنها ما زالت تنتظر رد، سعيود، بعد التفاوض معه في وقت سابق، وأنها تصر على تجديد عقده مع النادي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك

أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني

سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني