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أعلن نادي الطائي السعودي، اليوم الخميس، عن وصول الجزائري أمير سعيود إلى مدينة حائل، تمهيدا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر حساب نادي الطائي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صورا من وصول النجم الجزائري، وظهر مرتديا وشاح فارس الشمال، وعلق عليها قائلا: «حائل نورت.. بـ أمير سعيود».

وكان نادي الطائي قد أعلن عن تعاقده مع أمير سعيود صاحب الـ30 عاما، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، قبل أن يثير ناديه شباب بلوزداد الجزائري جدلا ببيان رسمي، اكد خلاله عدم صحة توقيع نجم الفريق أمير سعيود لنادي الطائي، للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وكانت إدارة نادي شباب بلوزداد، قد أصدرت بيانا رسميا، جاء فيه، «صانع الألعاب، أمير سعيود، لم يوقع حتى الآن بصفة رسمية في أي نادٍ مثلما تم الإعلان عنه، رغم العروض الكثيرة التي وصلته من عدة أندية خليجية وعربية، وذلك حسبما كشفه اللاعب لإدارة الفريق».

وتابع البيان الذي تم إصداره على صفحة نادي بلوزداد الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تؤكد إدارة الشباب، أنها ما زالت تنتظر رد، سعيود، بعد التفاوض معه في وقت سابق، وأنها تصر على تجديد عقده مع النادي».