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الاهلى يتعاقد مع ميكيسوني الموزمبيقي لمدة 4 مواسم

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الاهلى يتعاقد مع ميكيسوني الموزمبيقي لمدة 4 مواسم الاهلى يتعاقد مع ميكيسوني الموزمبيقي لمدة 4 مواسم

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كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

كان الأهلى قد أعلن عن التعاقفد مع ك ريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق النجوم لمدة 5 سنوات بعد إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه، وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.


وتكلفت الصفقة ستكلف خزينة المارد الأحمر 15 مليون جنيه إلى جانب 3 ملايين أخرى، تنازل عنها اللاعب وتخصم من مستحقاته لدى القلعة الحمراء، كما سيحصل النجوم على 3 ملايين أخرى مشروطة بمشاركة اللاعب في 5 مباريات مع منتخب والتتويج بلقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يكون عقد كريم فؤاد مع الأهلي لمدة 5 سنوات، يتقاضى خلالها 4 ملايين في الموسم الواحد، بزيادة تصاعدية نصف مليون في الموسم، فيما سيتم خصم 3 ملايين جنيه من اللاعب، التي تنازل عنها للنجوم من قيمة عقده على مدار الـ5 مواسم.

المصرى اليوم

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