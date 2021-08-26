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طاقم تحكيم أوروجواي لقيادة مواجهة النصر والتعاون.. و"الخضير" للشباب والفتح

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طاقم تحكيم أوروجواي لقيادة مواجهة النصر والتعاون.. و

أسندت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم السعودي، طاقم تحكيم من أوروجواي لإدارة مباراة النصر والتعاون المقررة مساء اليوم الخميس، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتكوّن الطاقم من: أندريس ماتنونتي للساحة، ويعاونه مواطناه: ريتشارد ترينداد، وأندريس نيفا؛ بينما سيكون حكمًا رابعًا أحمد الرميخاني، فيما تم تكليف البارجواياني خوان جبراييل حكمًا لتقنية الفيديو، ومعه المعاون السعودي فهد العمري.

أما مباراة أبها والاتفاق فيديرها طاقم سعودي بقيادة محمد الحربي، ويساعده فيصل القحطاني وعيسى الخبيري، فيما اختير عبد الصمد بكري حكمًا رابعًا، ورائد الزهراني للفيديو ويعاونه محمد العرمطي.

ويتولى تركي الخضير تحكيم مباراة الفتح والشباب، ومعه خلف الشمري وسعد الشبرمي، وسيكون الحكم الرابع عبد الله العويدان، وللفيديو خالد صلوي، ومعه عبدالعزيز البرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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