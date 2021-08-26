تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول (صور)

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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أن انفجارا كبيرا وقع في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول، خلال عمليات الإجلاء الجارية حاليا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي «يمكننا أن نؤكد وقوع انفجار في محيط مطار كابول»، مشيرا إلى عدم توفر معلومات واضحة في الوقت الحالي حول سقوط ضحايا.

وذكر مسؤول أمريكي لوكالة «رويترز» أن الانفجار الذي وقع خارج المطار ناجم عن تفجير انتحاري فيما يبدو.

ونسب المسؤول ما قاله إلى تقرير أولي، محذرا من أنه قد يتغير.

وأضاف «هناك ضحايا من الانفجار والتفاصيل غير واضحة بشأن العدد والجنسيات» لكن بينهم أفراداً من الجيش الأمريكي.

من جهته، أعلن مسؤول في حركة طالبان عن مقتل 13 شخصاً على الأقل بينهم أطفال وإصابة كثير من حرس طالبان في الانفجار.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي قوله إن «المعلومات الأولية تشير إلى سقوط 3 مصابين من الجيش الأمريكي في انفجار مطار كابول».

فيما نفى مصدر أمني وقوع إصابات في صفوف القوات الألمانية.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية إن «انفجارين وقعا خارج مطار كابول، ولا أضرار في قواتنا».

الانفجار وقع بعد ساعات من تحذير أمريكي بتخطيط تنظيم داعش الإرهابي لهجمات في محيط مطار كابول، وطالبت رعاياها بالمغادرة فورا، ونصحتهم بعدم الذهاب إلى مطار كابول.

وقال الوزير البريطاني المكلف بالقوات المسلحة، جيمس هيبي إن التهديد الإرهابي الذي دفع لندن إلى تحذير مواطنيها من الذهاب إلى مطار كابول ليلا، كان «خطيرا جدا» و«وشيكا»، مُضيفًا لإذاعة «تايمز راديو» أن «المعلومات التي جمعت خلال الأسبوع تزداد خطورة، إنها تشير إلى تهديد للأرواح وشيك وخطير».